Alfa Romeo Junior Elettrica, arrivano gli incentivi in UK: il SUV del Biscione taglia il prezzo

Alfa Romeo Junior Elettrica diventa più conveniente nel Regno Unito grazie all’Electric Car Grant, il contributo governativo pensato per spingere la diffusione delle auto elettriche. Per chi guarda al SUV compatto del Biscione, il vantaggio è concreto: sulle versioni Elettrica, TI e Sport Speciale è previsto un risparmio di 1.500 sterline.

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Nel Regno Unito Alfa Romeo Junior Elettrica costa meno grazie agli incentivi: fino a 3.000 sterline di sconto e prezzo da 30.900 sterline

A questo incentivo si aggiunge il contributo diretto di Alfa Romeo, sempre da 1.500 sterline, valido su tutta la gamma di Alfa Romeo Junior Elettrica. Il risultato è un taglio complessivo fino a 3.000 sterline per le versioni Elettrica, TI e Sport Speciale, mentre la più sportiva Junior Veloce beneficia di uno sconto di 1.500 sterline. Con queste agevolazioni, il prezzo di partenza della Junior Elettrica scende a 30.900 sterline.

L’Electric Car Grant nasce con un obiettivo preciso: rendere più accessibile la mobilità a batteria e accompagnare il mercato britannico verso una transizione più rapida. I modelli ammessi vengono valutati sulla base di criteri legati alle emissioni e alla produzione, due aspetti ormai centrali nella scelta delle auto elettriche.

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Per Alfa Romeo, la Junior Elettrica rappresenta un passaggio importante. È il modello con cui il marchio entra nel segmento dei SUV compatti elettrici, provando a mantenere intatti stile, personalità e piacere di guida. Le versioni Elettrica, TI e Sport Speciale montano un motore da 156 CV e promettono fino a 400 km di autonomia WLTP. La Junior Veloce, invece, porta il carattere sportivo più in alto con 280 CV, differenziale autobloccante Torsen, sospensioni ribassate e uno sterzo dalla taratura più dinamica.

Per aiutare i clienti a capire meglio cosa significhi vivere con un’elettrica, Alfa Romeo propone anche un test drive esteso di 24 ore. Un modo semplice per provare l’auto nella quotidianità, valutando ricarica, autonomia, prestazioni e facilità d’uso senza limitarsi a un breve giro in concessionaria.

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A rafforzare l’immagine del modello è arrivato anche il premio Which? Eco Buy, assegnato ad Alfa Romeo Junior Elettrica per efficienza, stile e piacere di guida. Secondo Which?, il SUV del Biscione è tra i veicoli elettrici più efficienti mai testati, con un consumo di 3,76 miglia per kWh.

Alfa Romeo punta infine sulla trasparenza dei costi con un nuovo calcolatore TCO. Considerando 8.000 miglia all’anno per due anni, la Junior Elettrica può far risparmiare fino a 1.708,80 sterline rispetto alla Junior Ibrida.