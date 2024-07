Stellantis parla del suo STLA Brain e della nuova guida assistita “AutoDrive”

Stellantis ha finalmente presentato sul mercato le sue funzionalità avanzate di guida assistita dotando modelli come Grand Cherokee e Grand Cherokee L, in particolare quelli di quest’anno. Questi veicoli, infatti, potranno essere equipaggiati con il nuovo sistema Hands-free Active Driving Assist (HFDA). Il sistema di “guida autonoma” opera su strade approvate a qualsiasi velocità, consentendo la guida (come suggerisce il nome) senza mani. C’è, ovviamente, anche il centraggio della corsia e il rallentamento predittivo in curva.

L’offerta di questo sistema di guida assistita rappresenta un progresso importante rispetto al precedente Active Driving Assist. L’HFDA, come anticipato, funziona esclusivamente su strade approvate, può anche cambiare corsia quando il conducente attiva l’indicatore di direzione.

Durante l’Investor Day di Stellantis, la casa automobilistica ha fornito agli analisti una visione anticipata dell’evoluzione che il suo Smart Cockpit e il suo sistema AutoDrive apporteranno all’assistenza alla guida. Alla presentazione si parte con l’STLA Brain, un potente centro di elaborazione dati capace di trasformare grandi quantità di informazioni dai sensori del veicolo per un’esperienza al volante che possa essere pienamente sicura e confortevole. Una situazione adatta a chi potrebbe essere più concentrato sugli schermi che sulla strada.

A differenza di molti altri grandi produttori, Stellantis utilizza chip Qualcomm invece del silicio Nvidia. STLA Brain, dunque, è il cuore della prossima evoluzione del Hands-Free Active Driving Assist, denominata AutoDrive. Si apre la competizione con il BlueCruise di Ford e il Super Cruise di GM. L’AutoDrive diventerà dunque un sistema autonomo completo di Livello 3, senza necessità di sguardo e senza mani.

Attualmente, ingegneri e programmatori di Stellantis stanno lavorando per estendere il tempo tra le richieste del veicolo per l’intervento del conducente da dieci a quaranta minuti. Le case automobilistiche con un sistema che consente la guida senza sguardo, come ad esempio Mercedes-Benz, hanno ottenuto l’approvazione per l’attivazione limitata di Livello 3 in California e Nevada, e BMW ha ricevuto l’approvazione in Germania per il suo Livello 3 Personal Pilot.

L’AutoDrive di Stellantis dovrebbe essere disponibile nei modelli del 2025 negli Stati Uniti, sostituendo l’Hands-Free Active Driving Assist, anche se i tempi non sono stati del tutto specificati. Ned Curic, responsabile dell’ingegneria e della tecnologia di Stellantis, ha dichiarato il mese scorso agli analisti di Wall Street: “Le nostre tre piattaforme software, Brain, Cockpit e STLA AutoDrive, saranno pronte per l’integrazione tecnologica entro la fine dell’anno. I primi veicoli dotati di questa tecnologia arriveranno l’anno prossimo”.