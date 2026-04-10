FIAT aumenta le immatricolazioni di oltre il 65% in Germania

FIAT è stato tra i marchi a più rapida crescita sul mercato tedesco nel primo trimestre dell’anno. L’Autorità federale per i trasporti automobilistici (KBA) riporta un aumento del 65,5 per cento per il marchio italiano nelle sue ultime statistiche rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La casa automobilistica torinese è quindi cresciuta in modo significativamente più rapido rispetto al mercato complessivo, per il quale la KBA ha calcolato un aumento del 5,2 per cento nel trimestre.

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L’Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici riporta un aumento del 65,5% per FIAT nel primo trimestre rispetto al 2025

Il risultato positivo è stato sostenuto soprattutto dal forte aumento dell’interesse dei clienti tedeschi per la Fiat 500 Electric. Nei primi tre mesi dell’anno, infatti, le vendite dell’iconica citycar a zero emissioni sono cresciute in modo molto marcato, superando di oltre tre volte i volumi registrati nello stesso periodo del 2025.

In termini percentuali, l’incremento è stato del 243 per cento, un dato che conferma il buon momento del modello sul mercato tedesco. Questo andamento ha contribuito in maniera concreta anche alla crescita complessiva del marchio in Germania, dove FIAT ha migliorato la propria presenza commerciale aumentando la quota di mercato di 0,9 punti percentuali, fino a raggiungere il 2,4 per cento totale.

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“Gli ultimi dati della KBA dimostrano chiaramente che la strategia di Fiat per i modelli sta funzionando. Con l’ampliamento della famiglia Fiat 500 e la nuova Fiat Grande Panda, siamo riusciti ad aumentare significativamente le immatricolazioni. Concentrandoci sui desideri dei nostri clienti, che richiedono sempre più veicoli con tecnologia ibrida oltre ai modelli elettrici, il nostro marchio è sulla strada giusta”, ha commentato Andreas Mayer, responsabile del marchio Fiat in Germania.