Leapmotor B03X, la Cina manda in Europa un SUV ricchissimo ma economico

Il segmento B elettrico europeo stava cercando di metabolizzare l’arrivo della B10 quando Leapmotor ha già rimescolato le carte. La nuova A10 (B03X in Italia e in Europa), presentata in Cina nelle scorse settimane, non è un semplice ampliamento di gamma: è il primo modello a nascere sulla nuova piattaforma A del costruttore, quella su cui si costruisce il futuro.

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Le dimensioni parlano chiaro, 4,27 m di lunghezza, 1,81 m di larghezza, 1,63 m di altezza, passo di 2,60 m. Un SUV compatto in senso tecnico, che però rinuncia all’understatement già dalla carrozzeria. Il linguaggio stilistico “Tech-Nature Aesthetics 2.0″ porta in dote superfici morbide, cofano inclinato, tetto flottante e una coda larga pensata per occupare visivamente la strada. I cerchi da 18” e i passaruota in contrasto completano un profilo che non passa inosservato.

L’interno è dove la A10-B03X mostra i muscoli con più convinzione. L’integrazione batteria-telaio CTC 2.0 Plus porta l’efficienza volumetrica all’88,1%, il che si traduce in un abitacolo sorprendentemente generoso per la categoria. Ci sono 34 vani portaoggetti, tetto panoramico da 1,55 metri quadrati con protezione UV quasi totale e un bagagliaio che va da 602 a 1.549 litri. Non è un numero da compatta.

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Sul fronte tecnologico, Leapmotor non ha praticato economie di scala verso il basso. Il sistema ADAS conta fino a 27 sensori con LiDAR incluso, capace di gestire il parcheggio completamente automatizzato da punto a punto. L’infotainment gira su chip Qualcomm di ultima generazione, mentre l’impianto audio 7.1 conta 12 altoparlanti. Dotazioni che, fino a poco tempo fa, cercavi qualche segmento più in su.

La batteria è da 53 kWh, l’autonomia dichiarata nel ciclo CLTC è di 505 km, la ricarica rapida porta dal 30 all’80% in circa 16 minuti con un recupero stimato di 250 km. Il powertrain elettrico a raffreddamento a olio garantisce prestazioni costanti fino a 160 km/h.

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In Cina il prezzo non è ancora stato comunicato. In Europa, come già detto, arriverà come B03X, entro fine 2026, con un posizionamento sotto la B10 e un listino che dovrebbe fermarsi sotto i 30.000 euro. Sarà un problema per molti.