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Maserati protagonista al Motor Valley Fest: Modena celebra un secolo di Tridente

Maserati sarà protagonista del Motor Valley Fest di Modena dal 28 al 31 maggio con un programma dedicato ai 112 anni del marchio e ai 100 anni del Tridente. In mostra la MCPURA, mentre nella sede di Viale Ciro Menotti andranno in scena i “Tridente Talks” su storia, personalizzazione, racing e futuro del brand.

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Auto da corsa d’epoca rossa esposta in un museo Maserati, con altre auto sullo sfondo

Modena si prepara ad accendere i riflettori sull’ottava edizione del Motor Valley Fest, in programma dal 28 al 31 maggio, e tra i protagonisti assoluti ci sarà Maserati. Il marchio del Tridente, il più longevo della Motor Valley, arriva all’appuntamento con un anniversario dal peso storico notevole: i 112 anni dalla fondazione e, soprattutto, il centenario del suo simbolo più iconico.

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Maserati celebra a Modena 112 anni e i 100 del Tridente al Motor Valley Fest

Il 2026 coincide infatti con i 100 anni del Tridente e con il secolo dalla prima vittoria sportiva Maserati alla Targa Florio del 1926. Fu Mario Maserati a creare il logo, ispirandosi alla Fontana del Nettuno di Bologna, città dove nel 1914 nacque la “Società anonima officine Alfieri Maserati”. Da allora, il Tridente è diventato una firma inconfondibile, legata a eleganza, potenza e competizione.

Al Motor Valley Fest i visitatori potranno ammirare la Maserati MCPURA, esposta nel Cortile d’Onore dell’Accademia Militare di Modena. La supersportiva sarà proposta nella raffinata tinta Ai Aqua Rainbow, sviluppata da Maserati Fuoriserie: un azzurro cangiante capace di cambiare riflessi alla luce del sole, con un effetto ispirato al prisma e alla scomposizione della luce.

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La presenza del marchio non si limiterà all’esposizione. Maserati aprirà anche le porte della sede di Viale Ciro Menotti per i “Tridente Talks”, due appuntamenti dedicati alla storia del marchio, ai 100 anni del logo, a Fuoriserie e a BOTTEGA FUORISERIE, il nuovo progetto legato alla personalizzazione e all’eleganza secondo Maserati.

Maserati MCPura Cielo esposta all’Accademia Militare di Modena, con la livrea Ai Aqua Rainbow cangiante alla luce del sole

Il programma prevede inoltre la partecipazione di figure chiave del brand a convegni dedicati a heritage, racing, customer experience e talento. Per Maserati, il Motor Valley Fest 2026 sarà quindi molto più di una vetrina: sarà il cuore dell’Anno del Tridente, un omaggio alla storia e uno sguardo al futuro del Made in Italy.

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