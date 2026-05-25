Maserati protagonista al Motor Valley Fest: Modena celebra un secolo di Tridente

Modena si prepara ad accendere i riflettori sull’ottava edizione del Motor Valley Fest, in programma dal 28 al 31 maggio, e tra i protagonisti assoluti ci sarà Maserati. Il marchio del Tridente, il più longevo della Motor Valley, arriva all’appuntamento con un anniversario dal peso storico notevole: i 112 anni dalla fondazione e, soprattutto, il centenario del suo simbolo più iconico.

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Maserati celebra a Modena 112 anni e i 100 del Tridente al Motor Valley Fest

Il 2026 coincide infatti con i 100 anni del Tridente e con il secolo dalla prima vittoria sportiva Maserati alla Targa Florio del 1926. Fu Mario Maserati a creare il logo, ispirandosi alla Fontana del Nettuno di Bologna, città dove nel 1914 nacque la “Società anonima officine Alfieri Maserati”. Da allora, il Tridente è diventato una firma inconfondibile, legata a eleganza, potenza e competizione.

Al Motor Valley Fest i visitatori potranno ammirare la Maserati MCPURA, esposta nel Cortile d’Onore dell’Accademia Militare di Modena. La supersportiva sarà proposta nella raffinata tinta Ai Aqua Rainbow, sviluppata da Maserati Fuoriserie: un azzurro cangiante capace di cambiare riflessi alla luce del sole, con un effetto ispirato al prisma e alla scomposizione della luce.

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La presenza del marchio non si limiterà all’esposizione. Maserati aprirà anche le porte della sede di Viale Ciro Menotti per i “Tridente Talks”, due appuntamenti dedicati alla storia del marchio, ai 100 anni del logo, a Fuoriserie e a BOTTEGA FUORISERIE, il nuovo progetto legato alla personalizzazione e all’eleganza secondo Maserati.

Il programma prevede inoltre la partecipazione di figure chiave del brand a convegni dedicati a heritage, racing, customer experience e talento. Per Maserati, il Motor Valley Fest 2026 sarà quindi molto più di una vetrina: sarà il cuore dell’Anno del Tridente, un omaggio alla storia e uno sguardo al futuro del Made in Italy.