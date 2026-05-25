Alfa Romeo, partner ufficiale del Richard Mille Rallye des Princesses

Per il terzo anno consecutivo, Alfa Romeo è partner del Rallye des Princesses Richard Mille, uno degli eventi più eleganti e iconici del calendario automobilistico francese. Disputato tra Parigi e Saint-Tropez, il Richard Mille Rallye des Princesses celebra da un quarto di secolo la passione femminile per le auto d’epoca e la precisione di guida.

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Alfa Romeo al Rallye des Princesses: oltre 1.700 km di eleganza, storia e passione

Per questa edizione celebrativa, l’evento proporrà un nuovo percorso che collegherà la capitale alla Costa Azzurra, passando per Troyes, Vichy, Aix-les-Bains e Nîmes, prima dell’arrivo finale nella leggendaria Place des Lices. Durante questo viaggio di oltre 1.700 chilometri, Alfa Romeo accompagnerà i partecipanti, mettendo in mostra il suo patrimonio, il suo design e la sua competenza, in uno spirito fedele all’arte di vivere italiana.

Sei equipaggi parteciperanno all’edizione 2026 con Alfa Romeo storiche, a testimonianza della ricchezza del patrimonio del marchio e del suo impegno per una competizione elegante: Marielle Meunier e Ikram El Alami partiranno al volante di un’Alfa Romeo 2000 Spider Touring del 1959, mentre Gaëlle de Font-Réaulx e Annabelle Forgiel gareggeranno con una Giulietta Spider Veloce del 1960.

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Monique Anen e Corry Kater parteciperanno a bordo di una Giulia Sprint 1600 del 1963, Nathalie Rousset e Nadine Mange con una 2000 GT Veloce del 1973, e Line Piguet ed Emilie Chastillon con una Giulia GT Veloce del 1975. Infine, Barbara Evrard ed Emmanuelle Henry-Sans difenderanno i colori del marchio su una Spider Type 115 del 1992, dimostrando la diversità generazionale del patrimonio Alfa Romeo.

Da oltre 115 anni, Alfa Romeo fa battere forte il cuore degli appassionati con vetture in cui bellezza, sportività e innovazione si esprimono con intensità. La partnership con il Rallye des Princesses Richard Mille è pienamente in linea con questa visione, promuovendo un approccio raffinato, inclusivo e appassionato all’automobile, incentrato sul piacere di guida e sulla trasmissione di un patrimonio culturale unico.

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Alain Descat, Direttore di Alfa Romeo Francia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sostenere il Rallye des Princesses Richard Mille per il terzo anno consecutivo, supportando un evento che incarna perfettamente i valori di Alfa Romeo: eleganza, passione ed eccellenza. Questa edizione celebrativa rappresenta una fantastica opportunità per celebrare la nostra tradizione e al contempo ribadire la nostra visione contemporanea dell’automobile, incentrata su emozione e innovazione.”