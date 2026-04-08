Fiat Strada infrange il record storico di vendite e si conferma leader di mercato a marzo in Brasile

Fiat Strada ha dimostrato ancora una volta la sua forza, infrangendo un nuovo record di vendite. A marzo, il modello ha raggiunto il traguardo di 16.707 unità vendute in Brasile, un record storico dal suo lancio nel 1998. Il pick-up si è inoltre aggiudicato il primo posto nella classifica delle auto più vendute del mese, con 5.656 immatricolazioni in più rispetto al secondo classificato. In questo contesto, Fiat si conferma leader di mercato con 52.682 unità vendute, oltre 10.000 in più rispetto al secondo classificato.

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A marzo sono state vendute 16.707 unità di Fiat Strada, un record assoluto dal suo lancio nel 1998

Oltre a Fiat Strada leader di vendite, Fiat ha piazzato un altro veicolo tra i modelli più venduti del periodo: l’Argo, con 8.281 unità vendute, si è classificato quarto. Il marchio si distingue anche nel segmento A-hatch con Fiat Mobi al primo posto, con 7.241 unità vendute, nel segmento C-pickup con il Toro, leader di categoria con 5.091 unità vendute nel mese, e nel segmento B-Van, con il Fiorino al primo posto con 2.412 unità vendute.

“Marzo è stato un mese spettacolare per Fiat. Oltre a essere leader di mercato con oltre 52.000 unità vendute, Fiat Strada ha battuto il suo record storico di vendite dal lancio. Si tratta di un modello che racchiude tutti gli attributi che ci contraddistinguono: tecnologia, qualità e robustezza, rafforzando il legame autentico di Fiat con il consumatore”, commenta Federico Battaglia, Responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

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Fiat continua a registrare ottimi risultati di mercato da inizio anno. Con una quota di mercato del 21,2%, il marchio ha chiuso il primo trimestre con 126.615 veicoli venduti, quasi 30.000 in più rispetto al secondo classificato. La Strada rimane leader con 38.438 unità vendute nel 2026.

Nel primo trimestre dell’anno, Fiat si è distinta anche con l’Argo. Il modello ha venduto 19.936 unità, diventando il quarto veicolo più venduto sul mercato. La Mobi occupa il settimo posto e si conferma leader tra i modelli A-Hatch con 17.331 unità vendute nel periodo.

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Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, Fiat è leader con 60.367 unità e una quota di mercato del 47,40%. Tra i pickup, Fiat è leader con 53.012 unità vendute nei primi tre mesi dell’anno. Oltre alla Strada, spicca il Toro, leader nella categoria dei pickup di classe C con 13.126 immatricolazioni e una quota di mercato del 48,95%. Il Fiorino è leader nel segmento dei furgoni di classe B con 5.592 unità vendute tra gennaio e marzo.