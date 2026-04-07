Nuova Fiat Mobi: ecco la possibile gemella della futura Pandina

Nuova Fiat Mobi sarà il nome che la casa torinese darà in Sud America alla futura Fiat Pandina. Il marchio di Stellantis preferisce utilizzare un nome già molto noto per commercializzare il suo modello in quel continente. Del resto l’attuale Mobi è una vettura che è presente sul mercato da molti anni e che ha registrato numeri importantissimi. Per il resto le due auto dovrebbero essere davvero molto vicine nello stile.

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Nuova ipotesi di design dal Brasile per la nuova Fiat Mobi versione latino americana della futura Pandina

Cambieranno solo alcuni dettagli estetici ma nel complesso parleremo praticamente della stessa auto. Qualche differenza più marcata invece ci potrebbe essere per quanto concerne gli interni che potrebbero avere rifiniture diverse e la gamma dei motori che sicuramente adotterà delle soluzioni diverse più in linea con le esigenze del mercato auto sudamericano.

Nuova Fait Mobi debutterà nel corso del 2028 e dunque più o meno nello stesso periodo della nuova Fiat Pandina che secondo indiscrezioni potrebbe essere rivelata tra la fine del 2027 e gli inizi del 2028. Già tra pochi mesi e più precisamente in occasione del Salone dell’auto di Parigi 2026 a ottobre ci sarà però un’importante anteprima con la versione concept car che dovrebbe fare la sua prima apparizione.

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Nel frattempo dal Brasile arriva un nuovo render del noto creatore digitale Kleber Silva che ha provato ad immaginare quello che sarà l’aspetto della nuova Fiat Mobi. Appare evidente che lo stile è molto più simile a quello della Grande Panda come del resto ha confermato lo stesso CEO di Fiat Olivier Francois. ci dovrebbero essere anche alcuni dettagli e richiami retrò alla prima generazione di Panda dei primissimi anni ’80-

A differenza della nuova Fiat Pandina, che secondo alcuni sarà solo ibrida ed elettrica, è praticamente sicuro che questa vettura avrà anche versioni a benzina. La piattaforma sarà nuova. Al momento non ci sono notizie ufficiali. Da qualche giorno si vocifera l’utilizzo di una piattaforma leapmotor per abbassare i costi. Ricordiamo infatti che in Europa Fiat ha intenzione di proporre la futura Pandina a meno di 15 mila euro anche nella versione elettrica. La stessa cosa dovrebbe accadere anche con la nuova Fiat Mobi in Sud America ma con prezzi ancora più bassi.

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Nuova Fiat Mobi sarà uno dei modelli più importanti della futura gamma di Fiat in Sud America. Questo veicolo affiancherà la nuova Fiat Argo gemella di Grande Panda, e le future Fiat Strada e Toro che avranno il compito di trainare le vendite assieme anche alle future Fiat Pulse e Fastback.