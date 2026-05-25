250 SWB Revival, l’ultima nuova Ferrari che non viene da Maranello

Di edizioni limitate ne abbiamo viste e contate a centinaia. Targhette numerate, comunicati stampa che sottolineano i “pochi pezzi disponibili” con campagne marketing costruite sulla scarsità. Quando però un’azienda impiega 3.500 ore di lavoro artigianale per ogni singolo esemplare annuncia che non ne costruirà più, tutto diventa subito ancora più attraente, specie se con le fattezze di una Ferrari.

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GTO Engineering ha chiuso il programma Revival della 250 SWB. L’ultimo esemplare completato è ancora lì, disponibile per chi ha il coraggio, e il conto in banca, per cogliere l’occasione.

Una precisazione che vale oro: non è una replica. GTO Engineering esiste dagli anni Ottanta e da decenni restaura e mantiene in vita Ferrari 250 originali. Dato che parliamo di un team in grado di riprodurre o migliorare ogni singolo componente, si è passato allo step successivo: assemblare un’auto completa.

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Su telaio donatore della serie 250 è stato montato un motore V12 Colombo da 3,5 litri capace di erogare 280 CV e abbinato a un cambio manuale a cinque marce potenziato. Il tutto in un’auto che pesa quanto una piuma.

GTO ha migliorato l’originale con interventi quasi invisibili come aria condizionata nascosta alla vista, cinture multipunto, roll-bar rivestito in pelle, pinze freno in alluminio con una potenza di arresto che i clienti Pininfarina degli anni Sessanta non avrebbero potuto nemmeno immaginare.

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Questo esemplare specifico merita attenzione separata. La carrozzeria è verniciata in Blu Swaters Ferrari, una tinta rarissima all’epoca, nata dalla commissione personale del pilota belga Robert Swaters. Abbinata agli interni in pelle Connolly color cuoio, è una combinazione che fa sembrare il Rosso Corsa una scelta pigra. È anche con guida a destra, dettaglio non irrilevante se il vostro tragitto preferito prevede una strada di campagna britannica.

Il contachilometri segna meno di 800 miglia (circa 1280 km), quasi tutte accumulate in fase di collaudo. Il prezzo è su richiesta, ma una 250 SWB originale in ottime condizioni vale molti milioni. La produzione è finita, dunque, e questa è l’ultima. Non ci sarà un’altra occasione.