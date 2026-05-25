Concessionario auto usate, c’è anche lei: Ferrari F80 con 50 km percorsi

Cosa abbiamo qui? 1.200 CV, 350 km/h di punta, 0-100 in 2,15 secondi. La Ferrari F80 non è un’automobile nel senso convenzionale del termine. Maranello ha dimostrato che quando decide di togliersi i freni è capace di simili belve.

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Erede diretta di una dinastia lunghissima che passa per F40, Enzo e LaFerrari, la F80 è una di quelle macchine che nella storia occupa un posto fisso. I 799 esemplari prodotti sono andati esauriti in un battito di ciglia, lasciando fuori dal giro una folta schiera di collezionisti con i conti in banca pieni.

Per qualcuno di loro, però, esiste un “piano B”. Sul sito del concessionario tedesco Autohaus Schwabenhof è comparsa una F80 con appena 50 km all’attivo. Praticamente nuova. Il prezzo racconta un’altra storia: 6,2 milioni più IVA, per un totale che sfiora i 7,4 milioni di euro. Il doppio, abbondante, rispetto ai 3,6 milioni che Ferrari chiedeva ai fortunati acquirenti originali. Optional e personalizzazioni a parte, la quotazione raggiunta da questa hypercar del Cavallino tocca livelli che fino a qualche anno fa sembravano una pura assurdità.

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Sul sito non compare la data di prima immatricolazione. La provenienza, insomma, resta nebulosa. Ferrari è tra i marchi che tutelano con più attenzione i propri modelli speciali: chi acquista una hypercar del Cavallino firma spesso un impegno esplicito a non rimetterla sul mercato, proprio per arginare il fenomeno della speculazione. Chi non rispetta il patto finisce in black list, con la prospettiva concreta di vedersi chiudere in faccia le porte delle future serie limitate.

In ogni caso, come vediamo, il mercato fa quello che vuole. E quello che vuole, ultimamente, è quotazioni da capogiro. L’esempio più clamoroso degli ultimi tempi riguarda una Ferrari Enzo battuta all’asta per quasi 18 milioni di euro, entrata di diritto nella top ten delle Ferrari più costose mai vendute. La F80 con 50 km percorsi segue questa traiettoria con coerenza inquietante.