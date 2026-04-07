Nuova Alfa Romeo Tonale: c’è chi la immagina così

In attesa di avere notizie certe che potrebbero arrivare già nei prossimi mesi, sul web c’è chi ha provato ad immaginare come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Tonale. Si tratta del creatore digitale Tommaso Ciampi che con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale ha immaginato lo stile di una futura erede del SUV di segmento C della casa automobilistica del biscione. Ricordiamo che la Tonale è stata di recente aggiornata e la sua carriera dovrebbe durare almeno fino al 2028. Nel frattempo, però, gira voce che la sua erede nascerà presso lo stabilimento Stellantis di Melfi, su piattaforma STLA Medium, nei prossimi anni.

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Sarà questo lo stile della nuova Alfa Romeo Tonale che forse sarà prodotta a Melfi?

Il render firmato da Tommaso Ciampi immagina una nuova Alfa Romeo Tonale con un’impostazione più muscolare e sofisticata, senza allontanarsi del tutto dal linguaggio stilistico tipico del marchio. Il frontale conserva lo scudetto centrale ben in vista, affiancato da gruppi ottici sottili e molto taglienti, che danno all’insieme uno sguardo più tecnico e aggressivo. Le proporzioni restano quelle di un SUV compatto, ma la carrozzeria appare più filante, con superfici pulite e una linea laterale tesa che alleggerisce il profilo.

Molto riusciti anche i dettagli sportivi, come i passaruota marcati, le prese d’aria, i cerchi di grandi dimensioni e l’assetto visivamente basso, che contribuiscono a rafforzare l’identità dinamica del modello. Al posteriore spicca una firma luminosa sottile e continua, moderna ma coerente con il carattere Alfa Romeo. Nel complesso, il render propone una Tonale più matura, più grintosa e con una presenza scenica decisamente forte.

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Nuova Alfa Romeo Tonale, o comunque si chiamerà la sua erede, che potrebbe anche avere un nome diverso, continuerà ad avere un ruolo di primo piano nella gamma della casa automobilistica del Biscione anche nei prossimi anni. Da questo modello infatti il marchio premium di Stellantis si aspetta un gran numero di immatricolazioni a livello globale. Questo soprattutto se si considera che fa parte di uno dei segmenti di mercato più popolari in assoluto. Per quanto riguarda la gamma dei motori si dice che possano esserci motori ibridi ed elettrici.

Non dovrebbe esserci spazio invece per un motore termico puro. Ovviamente è assai probabile che ci possano essere numerosi motori in comune con le altre auto di Stellantis su piattaforma STLA Medium ed in particolare con quelle prodotte a Melffi come nuova Jeep Compass e nuova Lancia Gamma. Si spera che per Alfa Romeo Stellantis possa però studiare qualcosa di nuovo. Non mancherà infine la versione Quadrifoglio che, ancora una volta, sarà la top di gamma.