Alfa Romeo è a un bivio: premium sportivo o marchio da volumi?

Alfa Romeo vive una fase di transizione in attesa di annunciare il nuovo piano strategico per i prossimi anni. Come vi abbiamo scritto ieri, il 2025 è stato un anno positivo per il Biscione che ha visto aumentare le vendite del 20% rispetto all’anno precedente arrivando a superare quota 73.000 unità immatricolate a livello globale. Le probabilità che il 2026 possa registrare un’ulteriore crescita sembrano essere abbastanza elevate grazie soprattutto all’ottimo andamento di Junior e alla nuova Tonale. Senza dimenticare il risveglio di Giulia e Stelvio confermate fino a fine 2027 con la gamma che sarà arricchita da numerose edizioni speciali oltre al ritorno già avvenuto delle versioni top di gamma Quadrifoglio.

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La crescita sul mercato di Alfa Romeo mette il Biscione davanti a un bivio: brand premium sportivo oppure marchio da volumi?

Insomma, al momento pare proprio che i numeri stiano dando ragione alla nuova linea commerciale intrapresa da Alfa Romeo con il ritorno nel segmento B con un SUV compatto oltre ai miglioramenti effettuati sulla Tonale che è stata resa più “Alfa”. Se a questo aggiungiamo la conferma da parte del CEO Ficili della rinuncia al ritorno nel segmento E prospettata negli scorsi anni dall’ex CEO Imparato, questo ci porta a domandarci se nel frattempo non ci sia stato un cambio di programmi per la casa milanese. Quello che ci chiediamo è se con l’avvento di Santo Ficili alla guida del Biscione e di Antonio Filosa come numero uno di Stellantis questo non possa portare alcuni cambiamenti strategici a proposito di quello che sarà in futuro il marchio Alfa Romeo.

Alfa Romeo deve decidere se continuare a puntare sull’essere un brand premium sportivo oppure aumentare sensibilmente i volumi di vendita. La rinuncia al segmento E e il possibile arrivo di qualche modello compatto potrebbe essere la risposta alle nostre riflessioni. In quel caso infatti sarebbe palese che il marchio per il suo futuro punti con decisione ad aumentare le sue vendite in maniera considerevole. Questo però apre altre questioni relative alla possibile perdita di riconoscibilità e di quello che è il DNA storico del marchio.

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Il punto centrale, infatti, non riguarda soltanto l’ampliamento della gamma, ma il posizionamento che Alfa Romeo intende assumere nel mercato globale. Un marchio può crescere anche aumentando i volumi, ma nel caso del Biscione la vera sfida sarà farlo senza indebolire quei tratti distintivi che ne hanno costruito reputazione e fascino: sportività, riconoscibilità stilistica e ambizione premium. È su questo equilibrio che si misurerà la credibilità della strategia futura.

Già molti alfisti storcono il naso davanti a Junior e alla decisione di rinunciare al segmento E oltre ovviamente al fatto di puntare quasi solo su SUV e crossover. Qualcuno insomma teme che alla fine Alfa Romeo possa diventare un marchio come un altro. Sicuramente i dirigenti del Biscione risponderebbero dicendo che Alfa Romeo continuerà ad essere un brand premium e immediatamente riconoscibile. La verità però la scopriremo solo quando finalmente saranno svelate le future mosse del marchio. Lì avremo le idee più chiare su quelle che saranno state le decisioni prese dal nuovo entourage per la casa automobilistica milanese.