FIAT vola e Jeep raddoppia: maggio da protagonista per Stellantis in Austria

Stellantis chiude maggio con il sorriso in Austria, grazie ai risultati positivi ottenuti da due dei suoi marchi più rappresentativi: FIAT e Jeep. I numeri diffusi dalle divisioni austriache del gruppo mostrano una crescita evidente, con FIAT in forte accelerazione e Jeep protagonista di un aumento ancora più marcato rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

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FIAT e Jeep trainano Stellantis in Austria: a maggio immatricolazioni in forte crescita, con Topolino in spinta e Compass protagonista

Per FIAT, maggio 2026 è stato un mese particolarmente brillante. Il marchio ha registrato 743 nuove immatricolazioni complessive tra auto e veicoli commerciali leggeri, segnando un aumento del 54,1% rispetto a maggio 2025. Un risultato che rafforza la posizione della casa torinese sul mercato austriaco e conferma il buon momento della gamma. Molto positivo anche il dato delle sole autovetture, con 379 unità immatricolate e una crescita del 64,1%. In progresso anche il comparto dei veicoli commerciali leggeri, arrivato a 364 immatricolazioni, pari a un incremento del 45%.

A contribuire alla spinta del marchio è stata anche la FIAT Topolino, il piccolo quadriciclo elettrico pensato per la mobilità urbana. Con 55 nuove immatricolazioni a maggio e una crescita del 41,7% nel proprio segmento, la Topolino conferma l’interesse del pubblico per soluzioni compatte, pratiche e a zero emissioni locali.

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Ancora più evidente il balzo di Jeep, che in Austria ha chiuso il mese con 231 nuove immatricolazioni e una crescita del 126,5% rispetto a maggio 2024. Anche la quota di mercato è salita, raggiungendo lo 0,9%. Guardando ai primi cinque mesi dell’anno, il marchio ha totalizzato 1.085 veicoli immatricolati, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un progresso del 99,4%.

Tra i modelli più importanti per questa crescita c’è Jeep Compass, SUV compatto prodotto in Europa e già ben presente nella rete commerciale. Il modello continua ad avere un ruolo centrale nella strategia del marchio, anche grazie alla recente anteprima austriaca della nuova Compass 4xe durante i Wiener Elektrotage. La nuova versione punta a combinare praticità quotidiana e capacità off-road, con un motore elettrico posteriore dedicato e una potenza di sistema di 276 kW, pari a 375 CV.

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Il doppio risultato di FIAT e Jeep conferma quindi il rafforzamento di Stellantis in Austria. Da una parte FIAT cresce con una proposta ampia, che va dalla mobilità urbana ai veicoli da lavoro. Dall’altra Jeep intercetta la domanda di SUV e accompagna la transizione verso l’elettrificazione. I dati di maggio indicano una tendenza chiara: anche in un mercato competitivo, prodotto, identità e offerta ben costruita possono ancora fare la differenza.