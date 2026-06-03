Fiat Pandina sotto i 10.000 euro: la city car italiana torna protagonista con l’offerta di giugno

Fiat Pandina torna protagonista con una promozione molto interessante per chi cerca un’auto pratica, economica e facile da usare tutti i giorni. Fino al 26 giugno 2026, la city car prodotta a Pomigliano d’Arco viene proposta con un prezzo di partenza di 9.950 euro, una cifra che la rende ancora una volta una delle vetture più accessibili del mercato italiano.
Con rottamazione e finanziamento, la Fiat Pandina Hybrid parte da 9.950 euro
L’offerta riguarda la Fiat Pandina 1.0 65 CV Hybrid POP, la versione d’ingresso della gamma. Per arrivare al prezzo promozionale, però, bisogna rispettare alcune condizioni: rottamare un veicolo fino a Euro 5 e sottoscrivere un finanziamento con Stellantis Financial Services. La rottamazione permette di ottenere 4.500 euro di sconto, mentre il finanziamento aggiunge un ulteriore vantaggio di 1.500 euro.
La formula prevede un anticipo di 1.335 euro, seguito da 35 rate mensili da 99 euro. Alla fine del piano resta una maxi rata da 8.431,50 euro, pari al valore futuro garantito. Nel complesso, il costo indicato dell’operazione arriva a 13.254 euro.
Il punto forte della promozione di Fiat è soprattutto la sostenibilità dei pagamenti iniziali. Nel primo anno, tra anticipo e dodici rate, si spendono 2.523 euro. Nel secondo anno, invece, il costo si limita alle sole rate mensili, per un totale di 1.188 euro. La somma più importante arriva quindi alla fine, quando il cliente potrà scegliere se pagare la rata finale, restituire l’auto o valutare un’altra soluzione.
Anche chi non può sfruttare l’offerta con rottamazione e finanziamento trova comunque prezzi ribassati sulle principali versioni della gamma. Fiat Pandina POP parte da 12.500 euro, la ICON da 13.449,99 euro e la CROSS da 15.699,99 euro, tutte con sconti rispetto al listino.