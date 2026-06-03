Mercedes CLA, l’autonomia dell’elettrica è molto più alta di quanto dichiarato

Mercedes cita spesso la sua autonomia sbalorditiva quando parla della nuova CLA elettrica, ovvero 500 km. È la stima EPA (ovvero quella relativa al sistema di valutazione statunitense) per la variante 350 4MATIC, quella a trazione integrale, la più potente della gamma. Un dato rispettabile, tutto sommato. La realtà ha però deciso di fare di meglio.

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Nel test di autonomia condotto da Edmunds, la CLA 350 ha percorso circa 620 km con una singola carica, 120 in più rispetto al valore ufficiale. Non è un errore di misura, né un caso di condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli. Semplicemente, l’auto rende più di quello che promette. Cosa piuttosto rara nel settore abituato a fare il contrario.

Il confronto con la concorrenza non è tenero. La Tesla Model Y Standard del 2026 si è fermata a 545 km, la BMW i4 eDrive40 a 470, la Hyundai IONIQ 6 Limited a 550. Solo l’Audi A6 Sportback Prestige AWD ha fatto meglio, con 630 km, ma parliamo di una berlina di segmento superiore. Per la CLA 350, il risultato è tutt’altro che scontato.

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Ma il dato sull’autonomia non è l’unico a stupire. L’efficienza reale si è fermata a 15,97 kWh ogni 100 km, il 13% meglio rispetto alle stime EPA. E la ricarica, con una potenza di picco misurata a 349 kW contro i 320 dichiarati, ha aggiunto 160 chilometri in poco più di nove minuti. Numeri che nella guida quotidiana si traducono in soste più rare e più brevi, esattamente ciò che chi usa l’auto davvero vuole sentirsi dire.

La gamma si struttura su due varianti, la 250+ a trazione posteriore, con batteria da 85 kWh, la 350 4MATIC, quella testata. Mercedes la definisce “l’auto da un litro” dell’era elettrica. Una formula pubblicitaria, certo, ma questa volta i numeri sembrano darle ragione.

Il test Edmunds, va detto, non è certamente una passeggiata: 60% percorso urbano, 40% extraurbano, media di 65 km/h, climatizzatore fisso a 22 gradi. Condizioni standardizzate, pensate per replicare la guida reale. E in quelle condizioni, la CLA 350 ha fatto quello che poche sanno fare: ha superato sé stessa.