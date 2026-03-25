Maserati Grecale MY2027: nuovo avvistamento in strada per la versione aggiornata del SUV

Maserati nelle scorse settimane ha avviato i test su strada e in area industriale della Maserati Grecale MY2027, attesa al debutto nei prossimi mesi. A rivelarlo sono le prime immagini raccolte dalla Gabetz Spy Unit, che mostrano un esemplare della sport utility del Tridente in strada nei pressi di un noto stabilimento di Stellantis. Un dettaglio che conferma come il marchio modenese stia già lavorando all’aggiornamento di metà carriera del proprio SUV di segmento D, destinato a coinvolgere l’intera gamma.

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Avvistato in strada il prototipo di Maserati Grecale MY2027

Le fotografie ritraggono nello specifico una Maserati Grecale MY2027 in allestimento Trofeo, versione al vertice dell’offerta, e chiariscono subito un aspetto importante: il restyling non riguarderà soltanto la variante elettrica Folgore, come ipotizzato inizialmente da alcune indiscrezioni, ma interesserà tutte le motorizzazioni oggi disponibili. Un aggiornamento quindi trasversale, pensato per mantenere competitivo il modello in una fase cruciale del mercato premium.

Dal punto di vista estetico, le modifiche che troveremo nella Maserati Grecale MY2027 sembrano essere improntate alla massima discrezione. Le camuffature applicate al prototipo, infatti, si concentrano esclusivamente sulla zona del paraurti anteriore, lasciando intuire che gli interventi saranno limitati ma mirati. Si profila dunque un classico ritocco in punta di matita, con ritocchi destinati a rinfrescare l’immagine della Grecale senza stravolgerne l’identità stilistica.

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Tra le ipotesi più plausibili c’è l’introduzione nella Maserati Grecale MY2027 di una nuova configurazione per le firme luminose a LED, sia all’anteriore sia al posteriore. Non dovrebbe invece cambiare la forma dei gruppi ottici, che resteranno coerenti con il design attuale. Anche i cerchi in lega visibili nelle foto corrispondono a quelli già presenti a listino, ma non è escluso che il model year 2027 possa portare in dote nuovi disegni per ampliare le possibilità di personalizzazione.

Sul fronte tecnico, invece, non sono previste rivoluzioni. Secondo quanto emerge, la Maserati dovrebbe confermare integralmente l’attuale gamma motori. Resterebbero quindi in listino il 2.0 quattro cilindri mild hybrid da 325 CV per la Grecale Modena, il V6 3.0 litri nelle declinazioni da 385 CV e 523 CV per le versioni più performanti, oltre alla Folgore elettrica, forte di 542 CV e di una batteria da 105 kWh.

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La speranza ovviamente è quella che questo aggiornamento possa dare al SUV del tridente quella marcia in più per aumentare le vendite che fino ad oggi non sono state probabilmente all’altezza di quelle che erano le previsioni iniziali. Un incremento farebbe comodo anche allo stabilimento Stellantis di Cassino in cui il SUV viene prodotto che vive un momento particolarmente difficile come vi abbiamo scritto di recente.