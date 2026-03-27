Nuova Fiat Croma, il marchio dice no ma l’interesse del pubblico cresce

Il nome Nuova Fiat Croma continua a tornare al centro dell’attenzione ogni volta che si parla dei possibili sviluppi futuri della gamma Fiat. Nonostante questo interesse, al momento un suo ritorno sul mercato appare molto difficile. A chiarirlo, negli ultimi mesi, è stato anche il CEO del marchio Olivier François, che ha escluso un ritorno di Fiat nel segmento delle berline di dimensioni maggiori, lasciando intendere in modo abbastanza netto quale sarà la direzione del brand nei prossimi anni.

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Nuova Fiat Croma: nonostante il brand freni sul suo ritorno sul web si moltiplicano le ipotesi per una futura generazione

Eppure la Nuova Fiat Croma continua a esercitare un fascino particolare su molti appassionati. Il motivo è semplice: si tratta di un modello che, in diverse fasi della storia Fiat, ha rappresentato un’idea di automobile familiare, comoda e versatile, con una personalità ben riconoscibile. Proprio per questo, anche senza conferme ufficiali, in rete si moltiplicano ipotesi, interpretazioni e ricostruzioni stilistiche che provano a immaginare come potrebbe essere una sua possibile reinterpretazione moderna.

Tra le proposte apparse online c’è quella del creatore digitale Francesco Flavio Bios, che ha immaginato una vettura dalle linee semplici, proporzioni equilibrate e carrozzeria a due volumi e mezzo con cinque porte, in grado di richiamare il carattere della prima Croma ma con un linguaggio più attuale. L’idea complessiva è quella di una vettura moderna, elegante e tecnologica, con una silhouette slanciata, un frontale pulito e una presenza visiva pensata per unire sobrietà e identità italiana.

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La vettura immaginata si presenta come una fastback contemporanea, con elementi che richiamano sia il mondo delle berline sia quello dei crossover. Il frontale sottile, la mascherina chiusa e i volumi muscolosi suggeriscono anche una possibile vocazione elettrificata, tema ormai centrale in ogni riflessione sul futuro dell’automobile.

Al di là delle suggestioni, però, Fiat sembra avere altri obiettivi. Nei prossimi anni il marchio concentrerà infatti la propria strategia su modelli come i SUV Fiat Grizzly e Fastback, oltre a un pickup previsto nel 2027, alla nuova Pandina nel 2028 e forse, entro fine decennio, a una nuova Multipla. Al momento dunque il ritorno in gamma di una nuova Fiat Croma rimane una semplice suggestione.