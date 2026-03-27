Maserati GT2 rinnova il suo impegno nel Campionato Europeo GT2 Powered by Pirelli

Nel 2026 Maserati GT2 conferma la propria presenza nel Campionato Europeo GT2 Powered by Pirelli, rafforzando un percorso sportivo che negli ultimi anni ha riportato il Tridente tra i protagonisti delle competizioni a ruote coperte. Dopo il debutto nella GT2 nel 2023, la partecipazione all’Ultimate Cup Series nel 2024 e la recente presenza alla 12 Ore del Mugello, il marchio modenese consolida così il suo ritorno alle corse. La stagione assume inoltre un significato speciale perché coincide con il centenario della prima Maserati da gara, la Tipo 26, vincitrice alla Targa Florio del 1926 con Alfieri Maserati.

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Con Maserati GT2 al via Campionato Europeo GT2 Powered by Pirelli il marchio consolida il ritorno alle corse

Uno dei piloti al via con la Maserati GT2 sarà Philippe Prette di LP Racing, campione in carica nella classe Am, dopo aver conquistato il titolo nella stagione 2024. Il team guidato da Luca Pirri schiererà anche una seconda vettura, iscritta nella classe Pro-Am con il numero 8, che sarà guidata da Niccolò Pirri, un talento diciassettenne e il più giovane pilota Maserati in griglia, che ha partecipato ai test dello scorso anno a Misano. Proveniente dalla Formula 4, rappresenterà il Tridente nella sua corsa alla vittoria della SRO GT Academy e sarà affiancato dall’esperto pilota Thomas Yu Lee, al suo ritorno in LP Racing dopo aver già gareggiato per il team nella 6 Ore di Creventic nel 2022.

È stata inoltre confermata la presenza dell’equipaggio composto da Mauro Calamia e Roberto Pampanini, al volante della vettura iscritta da Dinamic Motorsport nella classe Pro-Am. Nel 2025, il team lottò per la vittoria finale, classificandosi terzo nella classifica piloti e secondo tra le squadre. Infine, per la prima volta in questo campionato, il team belga i4Race, con i colori Maserati, schiererà un equipaggio che al momento include il pilota Antoine Potty.

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La stagione 2026 del campionato europeo si preannuncia ancora più entusiasmante, con la possibilità che altre Maserati GT2 entrino in gara nei prossimi mesi. Nel frattempo, è già stata confermata l’adesione del marchio del Tridente al nuovo progetto SRO GT Academy. Il titolo SRO GT Academy garantirà a un pilota GT2 della Casa del Tridente (o di un altro marchio) un posto finanziato nella GT World Challenge Europe Endurance Cup del 2027.

Vincent Biard, responsabile di Maserati Corse, ha commentato: “Anche quest’anno avremo l’opportunità di dimostrare la competitività della nostra Maserati GT2 nella GT2 European Series Powered by Pirelli . La storia di Maserati è fatta di gare e successi, ottenuti coniugando eleganza e spirito sportivo. Per noi le corse non sono solo un’attività, ma le nostre origini affondano proprio in questo sport. Con questo spirito, abbiamo intrapreso il percorso GT2 e, più in generale, nuove sfide nel motorsport, dove ora possiamo estenderci anche alle gare di durata grazie al kit dedicato. L’obiettivo per il campionato GT2 2026 è confermare le prestazioni dimostrate dalle nostre vetture, che si impegnano per lasciare il segno. Se riuscissimo a vincere il titolo nel nostro anno del centenario, sarebbe fantastico ”.

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Sono previsti cinque round per la GT2 European Series Powered by Pirelli, con il primo, composto da due gare, che si terrà al Temple of Speed ​​di Monza il 30 e 31 maggio . La tappa successiva sarà in Belgio, sull’iconico circuito di Spa-Francorchamps, per il secondo round il 20 e 21 giugno . Un mese dopo si tornerà in Italia, sulla Riviera romagnola, al Misano World Circuit, il 18 e 19 luglio . Dopo la pausa estiva, il prossimo appuntamento sarà nei Paesi Bassi, sul circuito di Zandvoort il 19 e 20 settembre ; la stagione si concluderà poi a Portimão , in Algarve, per l’ultimo round il 17 e 18 ottobre .