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Stellantis, a Mirafiori la nuova affissione celebra i suoi dipendenti

Un progetto di engagement che ha coinvolto direttamente i dipendenti dell’area torinese di Stellantis

di

Mirafiori

Mirafiori sceglie di raccontarsi attraverso le persone che ogni giorno ne rappresentano l’identità. Sulla facciata principale della storica Palazzina Uffici, oggi coperta dal ponteggio per i lavori di riqualificazione avviati lo scorso novembre, è comparsa una nuova grande affissione nata dal coinvolgimento diretto dei dipendenti torinesi di Stellantis. Un’iniziativa che va oltre la semplice comunicazione visiva e che assume il valore di un progetto partecipato, pensato per rafforzare il senso di appartenenza e il legame con uno dei luoghi simbolo dell’industria automobilistica italiana.

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L’iniziativa di Stellantis a Mirafiori si inserisce nel percorso avviato per consolidare il legame tra persone, spazi e valori

L’operazione si inserisce in un percorso più ampio avviato dall’azienda per consolidare la relazione tra persone, spazi e valori condivisi. Al centro del progetto c’è stato un processo di ascolto che ha coinvolto in prima persona la comunità aziendale. Nei mesi scorsi, infatti, ai dipendenti è stata sottoposta una survey con una domanda precisa: scegliere se raccontare Mirafiori attraverso parole e concetti rappresentativi della sua essenza, oppure mediante immagini fotografiche capaci di restituire i volti e la quotidianità vissuta all’interno dell’azienda.

Dalla consultazione è emersa con chiarezza la volontà di privilegiare la dimensione umana. È così partita la raccolta dei contenuti fotografici, trasformata poi in una narrazione corale e autentica. Le persone hanno scelto di esporsi in prima persona, di “metterci la faccia”, contribuendo a costruire un’immagine collettiva che restituisce il valore umano di Mirafiori e il significato simbolico della Palazzina Uffici, destinata a tornare pienamente operativa entro il 2027.

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Stellantis Mirafiori

L’affissione trasforma così l’edificio in una grande superficie narrativa. Il messaggio scelto, “Ogni brand. Ogni volto. Ogni sfida. Insieme”, riassume il senso dell’intervento e sottolinea come Mirafiori sia prima di tutto una comunità di persone, oltre che un polo produttivo e industriale.

Nel frattempo, i lavori di ristrutturazione stanno procedendo regolarmente. L’obiettivo è valorizzare un edificio centrale nella storia industriale torinese, preservandone l’identità e accompagnandolo verso una nuova fase. In questo contesto, Mirafiori continua a confermare il suo ruolo di ponte tra fabbrica e città, in linea con la centralità che Torino mantiene per Stellantis e per l’intero settore automotive nazionale.

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ARGOMENTI: Stabilimento Mirafiori