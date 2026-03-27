Stellantis, a Mirafiori la nuova affissione celebra i suoi dipendenti

Mirafiori sceglie di raccontarsi attraverso le persone che ogni giorno ne rappresentano l’identità. Sulla facciata principale della storica Palazzina Uffici, oggi coperta dal ponteggio per i lavori di riqualificazione avviati lo scorso novembre, è comparsa una nuova grande affissione nata dal coinvolgimento diretto dei dipendenti torinesi di Stellantis. Un’iniziativa che va oltre la semplice comunicazione visiva e che assume il valore di un progetto partecipato, pensato per rafforzare il senso di appartenenza e il legame con uno dei luoghi simbolo dell’industria automobilistica italiana.

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L’iniziativa di Stellantis a Mirafiori si inserisce nel percorso avviato per consolidare il legame tra persone, spazi e valori

L’operazione si inserisce in un percorso più ampio avviato dall’azienda per consolidare la relazione tra persone, spazi e valori condivisi. Al centro del progetto c’è stato un processo di ascolto che ha coinvolto in prima persona la comunità aziendale. Nei mesi scorsi, infatti, ai dipendenti è stata sottoposta una survey con una domanda precisa: scegliere se raccontare Mirafiori attraverso parole e concetti rappresentativi della sua essenza, oppure mediante immagini fotografiche capaci di restituire i volti e la quotidianità vissuta all’interno dell’azienda.

Dalla consultazione è emersa con chiarezza la volontà di privilegiare la dimensione umana. È così partita la raccolta dei contenuti fotografici, trasformata poi in una narrazione corale e autentica. Le persone hanno scelto di esporsi in prima persona, di “metterci la faccia”, contribuendo a costruire un’immagine collettiva che restituisce il valore umano di Mirafiori e il significato simbolico della Palazzina Uffici, destinata a tornare pienamente operativa entro il 2027.

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L’affissione trasforma così l’edificio in una grande superficie narrativa. Il messaggio scelto, “Ogni brand. Ogni volto. Ogni sfida. Insieme”, riassume il senso dell’intervento e sottolinea come Mirafiori sia prima di tutto una comunità di persone, oltre che un polo produttivo e industriale.

Nel frattempo, i lavori di ristrutturazione stanno procedendo regolarmente. L’obiettivo è valorizzare un edificio centrale nella storia industriale torinese, preservandone l’identità e accompagnandolo verso una nuova fase. In questo contesto, Mirafiori continua a confermare il suo ruolo di ponte tra fabbrica e città, in linea con la centralità che Torino mantiene per Stellantis e per l’intero settore automotive nazionale.