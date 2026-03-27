Lancia Ypsilon con motore a benzina: ecco che prezzo avrà in Italia

La nuova Lancia Ypsilon prova a cambiare passo con l’arrivo della versione 100% benzina, una scelta che potrebbe renderla più accessibile e più vicina alle esigenze di una parte di pubblico che oggi guarda ancora con attenzione soprattutto al prezzo. Il primo Paese europeo in cui questa variante è già ordinabile è la Spagna, un dettaglio interessante perché permette di capire meglio come Lancia voglia posizionare questa nuova proposta.

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Sulla base dei prezzi in Spagna ecco quanto potrebbe costare in Italia Lancia Ypsilon a benzina

L’idea alla base è piuttosto semplice: allargare il bacino dei possibili clienti e rendere Lancia Ypsilon più competitiva in un segmento dove ogni euro può fare la differenza. In Spagna, infatti, la versione benzina parte da 20.619 euro, mentre la variante ibrida si colloca intorno ai 23.500 euro. Una distanza di prezzo concreta, che potrebbe attirare chi desidera una compatta moderna, ben equipaggiata e dal design curato, ma non sente ancora la necessità di scegliere un sistema elettrificato.

Guardando all’Italia, il ragionamento diventa ancora più interessante. Oggi la Ypsilon ibrida parte da poco più di 25.000 euro, quindi non è difficile immaginare che una futura versione benzina possa arrivare anche da noi con un prezzo inferiore ai 19.000 euro. Se così fosse, la situazione cambierebbe parecchio, perché la nuova Ypsilon potrebbe diventare molto più appetibile per chi finora l’ha osservata con interesse, ma l’ha considerata fuori budget.

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Dal punto di vista tecnico, questa variante dovrebbe montare il nuovo motore Stellantis EB2LTED, un 1.2 tre cilindri con 100 cavalli e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei marce. È una configurazione che punta alla semplicità e alla concretezza, ma che allo stesso tempo restituisce alla vettura un carattere più tradizionale e diretto.

Anche i numeri raccontano un equilibrio pensato per l’uso quotidiano: 0-100 km/h in 10,2 secondi, 194 km/h di velocità massima e consumi stimati in 5,2 litri ogni 100 km. Dati che non vogliono impressionare, ma che mostrano una compatta versatile, adatta alla città e pronta a cavarsela bene anche fuori dai contesti urbani.