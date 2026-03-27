Ram 1500 America250: al debutto le versioni speciali nei colori rosso, bianco e blu denim

Nelle scorse ore, Ram ha presentato tre nuove edizioni speciali del Ram 1500 nell’ambito della partnership ufficiale di Stellantis con America250, l’organizzazione americana apartitica che mira a coinvolgere ogni americano nella celebrazione e commemorazione del 250° anniversario degli Stati Uniti d’America. I nuovi pick-up in edizione speciale Ram 1500 America250 Big Horn, Laramie e Rebel rendono omaggio all’America che ci ha plasmato, offrendo un pacchetto completo, capacità da veicolo da lavoro e un inconfondibile stile patriottico.

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I nuovi pickup sono stati svelati nell’ambito della partnership ufficiale di Stellantis con America250

Ram è diventato un marchio indipendente nel 2009, ma la sua storia risale agli inizi del Novecento con i camion commerciali che hanno contribuito a forgiare l’America che conosciamo oggi. Nel corso dei decenni, i pick-up Ram hanno fedelmente alimentato l’ingegno, il progresso e l’avventura americani con spirito fiero e capacità inarrestabili.

“Per 250 anni, questo Paese ha affrontato ogni sfida a testa alta, con la bandiera che sventolava alta”, ha dichiarato Tim Kuniskis, Head of American Brands, SRT Performance, NA Marketing and Retail Strategy. “Le edizioni speciali Ram 1500 America250 rendono omaggio all’America con la stessa passione e patriottismo. Sono robuste senza compromessi e inconfondibilmente americane, perché niente ferma l’America e niente ferma Ram.”

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I pick-up Ram 1500 America250 in edizione speciale del 2026 saranno prodotti nello stabilimento di assemblaggio Stellantis di Sterling Heights in Michigan, e sono coperti dalla migliore garanzia limitata sul gruppo propulsore per pick-up e furgoni full-size in America, di 10 anni/100.000 miglia. Le opzioni di propulsione includono il motore standard Pentastar V-6 da 3,6 litri sul Big Horn o il sei cilindri in linea biturbo SO Hurricane da 3,0 litri e il V-8 eTorque HEMI da 5,7 litri su Big Horn, Laramie e Rebel.

Il Ram 1500 Big Horn America250 Special Edition si distingue per una personalizzazione che punta con decisione sull’identità americana, sia fuori sia dentro l’abitacolo. All’esterno parte dalla base del Big Horn Level 2 Equipment Group, ma aggiunge una serie di dettagli specifici: la cornice della griglia è in tinta carrozzeria, mentre paraurti, passaruota, specchietti, maniglie e portellone sono rifiniti in Diamond Black Crystal Pearl-Coat. Non mancano dettagli in nero satinato, inclusi gli emblemi celebrativi America250, il cofano sportivo con grafica della bandiera americana e i cerchi neri da 20 pollici.

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Anche l’interno segue la stessa filosofia, con un ambiente più ricercato e distintivo. Spiccano i sedili in tessuto Denim Soul blu con cuciture a contrasto rosse e bianche, le cinture rosso rubino e i richiami tricolore su console, portiere e volante. Completano l’allestimento emblemi dedicati, finiture speciali e un portachiavi personalizzato.