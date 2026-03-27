Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026: le ultime news sul prestigioso evento

Forse è l’evento del suo genere più atteso nel mondo. Sicuramente lo è in Europa. Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este profuma di un fascino unico e prezioso. Tanti hanno cercato di imitarlo, nessuno ci è riuscito. Qui il glamour e la bellezza sono elementi innati, che si esprimono con naturalezza, nella loro culla. Il resto è solo una copia, con una certa dose di artificialità.

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L’edizione 2026 del prestigioso evento sulle rive del Lago di Como, organizzato da BMW Group Classic in partnership con l’hotel Villa d’Este, andrà in scena dal 15 al 17 maggio. Poco più di un mese e mezzo manca all’appello, ma il viaggio di preparazione è già iniziato, con la massima cura per ogni dettaglio, perché l’eccellenza non ammette deroghe, nemmeno in ciò che potrebbe sembrare secondario o insignificante.

A contendersi il premio principale e quelli di classe saranno circa 50 auto storiche, dallo splendore e dal carisma stellare. Difficile il compito della giuria di alto profilo, chiamata a scegliere fra tanti capolavori a quattro ruote, ognuno dei quali meriterebbe un riconoscimento. Come al solito, il trofeo più ambito del Concorso d’Eleganza Villa d’Este sarà il “Best of Show“, ma i collezionisti in gara non disdegnerebbero nemmeno un trofeo di classe, assegnato nell’ambito delle seguenti categorie:

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Class A – Automotive Tailoring: The Decade of Opulence, 1924-1934

Class B – Future Couture: Dressed For Speed, 1935–1939

Class C – Viva Villa d’Este: Extravagant 1950s Style

Class D – “The Top Goes Down, The Price Goes Up”: Selling Sunshine

Class E – They Earned Their Names: Enzo’s Endurance Legends

Class F – Every Scratch Tells A Story: Ageing Gracefully Without Restoration

Class G – From Carnaby Street To The Autostrada: The Swinging GT Driver

Class H – The Pace Race: The Supercar Comes of Age

Foto Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Una classe apposita sarà riservata alle spettacolari concept car firmate da diversi costruttori, che sfileranno sul tappeto rosso del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, insieme alle auto storiche protagoniste principali dell’evento lariano. La parata si svolgerà, come al solito, nella giornata di sabato, sulla terrazza del prestigio hotel che lega il suo nome a questo magnifico rendez-vous con la bellezza automobilistica.

Il vincitore del “Best of Show” del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 riceverà un segnatempo esclusivo firmato A. Lange & Söhne: un esemplare unico 1815 CHRONOGRAPH in oro bianco 18 carati, con quadrante in oro rosso massiccio e fondello incernierato decorato con lo stemma dell’evento inciso a mano. Più che un orologio, un’opera d’arte.

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Tutte le vetture in gara concorreranno anche al premio del pubblico “Coppa d’Oro” e a numerosi altri riconoscimenti, tra cui il “Trofeo del Presidente“, assegnato da Helmut Käs, Head of BMW Group Classic e Presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Nell’ambito della stessa diramazione aziendale dell’elica blu, il brand ambassador e tenore Jonas Kaufmann consegnerà il trofeo “Il Canto del Motore” per il miglior sound partorito delle auto storiche in concorso, riconoscendo ufficialmente il valore emotivo centrale dell’aspetto sonoro in un’auto vocata al piacere.

In occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 uno spazio sarà dedicato anche alla celebrazione di alcuni anniversari, come quello della BMW M3 (E30), giunta ai suoi primi 40 anni di vita. Prevista pure un’asta di auto di pregio, curata da Broad Arrow Auctions. Ben 70 gli esemplari in catalogo. Fra i lotti, meritano di essere citati una Bugatti Type 43 Roadster del 1929 firmata Eugène Matthys, una Bugatti Type 37 Grand Prix del 1926 e una Ferrari F40 del 1990.

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Fonte | Concorso d’Eleganza Villa d’Este