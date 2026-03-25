Lancia apre un nuovo capitolo al Rally Le Touquet Pas-de-Calais 2026

Come da tradizione, il Campionato Francese di Rally prende il via questa settimana sulla Costa d’Opale con il Rallye Le Touquet Pas-de-Calais, primo grande appuntamento della stagione 2026. Con oltre 200 vetture al via e un livello competitivo particolarmente elevato, la gara si annuncia già come uno degli eventi più attesi dell’intero calendario. Ed è proprio in questo scenario prestigioso, impegnativo e ricco di fascino che Lancia inaugura un nuovo capitolo della propria storia sportiva.

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Yoann Bonato e Benjamin Boulloud prenderanno il via al Rallye Le Touquet Pas-de-Calais al volante di una Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Yoann Bonato e Benjamin Boulloud partiranno con il numero 1 al volante della nuovissima Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, affidata al team Trajectus Motorsport. Si tratta di un ingresso attesissimo, sia dagli appassionati che dall’intera comunità Lancia, che segna il forte ritorno del marchio italiano ai massimi livelli del rally nazionale.

Pilota di punta del Campionato francese, Yoann Bonato affronta questo primo evento con ambizione e lucidità: “Benjamin e tutto il team Trajectus Motorsport sono entusiasti di tornare a gareggiare, ma soprattutto di iniziare questo nuovo capitolo con Lancia. Questo rally è sempre unico nel calendario e non dobbiamo trarre conclusioni affrettate. Il nostro obiettivo sarà quello di raccogliere quante più informazioni possibili per il futuro e di tagliare il traguardo conquistando più punti possibili in campionato, in modo da poter affrontare i prossimi eventi con fiducia.”

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Foto Lancia

Il programma prevede dodici prove speciali per un totale di 188 chilometri cronometrati, tra cui una tappa di quasi trenta chilometri che si correrà due volte sabato tra Hucqueliers e Parenty. Il traguardo sarà a Le Touquet sabato pomeriggio, con partenza alle 17:27.

Nella Stellantis Motorsport Rally Cup 4, tre equipaggi hanno scelto di guidare la Lancia Ypsilon HF Rally4, un modello a due ruote motrici da 212 cavalli. Il vincitore della SMRC4 (sei eventi nel 2026) guiderà una Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale nel 2027 nel Campionato Francese Rally. Nella Stellantis Motorsport Rally Cup 6, quattro equipaggi hanno scelto la Lancia Ypsilon HF Racing, il modello entry-level della gamma, dotato di un motore da 145 cavalli abbinato a un cambio manuale a sei marce. Il vincitore della SMRC6 gareggerà nel Rally4 nel 2027.

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Al di là della sfida sportiva, il Rallye Le Touquet genera un autentico entusiasmo all’interno della rete Lancia Francia. Per celebrare l’evento, i team Lancia della regione si stanno mobilitando per portare questa manifestazione ai propri clienti. Giovedì 26 marzo, presso Casa Lancia Lille, è in programma una serata esclusiva che offrirà un momento di passione condivisa, culminante con l’esposizione di una Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale per l’occasione. Tra tradizione, competizione e vicinanza ai propri clienti, Lancia ribadisce più che mai il suo DNA sportivo e la sua ambizione sulle strade del Campionato francese di rally.