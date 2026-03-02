C’è la prima vittoria della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, con Andrea Crugnola

Per Lancia si è conclusa una settimana sicuramente da ricordare, in un contesto dolce e amaro. Il costruttore torinese ha infatti dato il proprio addio all’immenso Sandro Munari, pilota da rally e di corse su strada fortemente legato alla storia di Lancia nelle corse. Ma nella tristezza del momento c’è un lampo di luce interessante e da festeggiare, quello relativo alla prima vittoria della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale condotta dall’equipaggio composto da Andrea Crugnola e Andrea Sassi al Rally dei Laghi 2026.

Advertisement

Un debutto decisamente vincente che permette a Lancia di inaugurare questo nuovo capitolo della sua storia nei rally nel migliore dei modi. Si tratta infatti della prima affermazione assoluta da quando la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF è stata introdotta nei rally.

Il Rally dei Laghi segnava il debutto ufficiale dell’equipaggio Crugnola – Sassi a bordo della Lancia Ypsilon Rally2 HF così come annunciato dal costruttore nei giorni scorsi. Crugnola è quattro volte Campione Italiano Rally ed è protagonista dell’intero programma sportivo Lancia per quest’anno, oltre che al centro dello sviluppo della stessa Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Advertisement

La nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha trionfato al debutto

Come accennato, quello del Rally dei Laghi rappresenta il primo successo della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale da quando il modello è stato introdotto nei rally. L’equipaggio composto da Andrea Crugnola e Andrea Sassi si è reso protagonista di una vittoria particolarmente meritata, lungo le sette prove dell’appuntamento svoltosi fra le valli varesine. Per le statistiche, bisogna ricordare che dalla Ronde della Ciociaria del 2012 una Lancia non vinceva un rally italiano dell’era moderna.

Andrea Crugnola – Andrea Sassi, Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | Foto, ANSA

Quella che è stata la seconda gara a livello globale della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, dopo l’appuntamento mondiale del Rally di Monte-Carlo, ha permesso alla compatta del costruttore torinese di dire la sua rivelandosi un prodotto vincente e affidabile. Qualcosa che da Crugnola è stato definito come un vero e proprio “onore aver portato alla prima vittoria mondiale la nuova Lancia”, col pilota varesino che ha anche voluto dedicare questo ritorno alla vittoria di Lancia al “Drago” Sandro Munari.

Advertisement

Roberta Zerbi, CEO di Lancia, ha invece ammesso che proprio Crugnola rappresenta “lo spirito con cui Lancia sta tornando nei rally” sottolineando valori come competenza, determinazione e “profondo legame con il territorio”. Le possibilità di guardare a un’autentica rincorsa verso il Titolo Tricolore con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale passa dal prossimo Rally del Ciocco e Valli del Serchio in programma nel weekend del 26 e 29 marzo.