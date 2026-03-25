Dodge riporta in vita il leggendario Durango R/T con motore HEMI ancora più potente

Per la prima volta, il Dodge Durango R/T adotta di serie il celebre V8 HEMI da 392 pollici cubi. Nella versione 2026 R/T 392 Launch Edition, il SUV sviluppa 475 cavalli e 470 lb-ft di coppia, imponendosi come il modello più potente del suo segmento tra quelli proposti a meno di 50.000 dollari, tasse e spese escluse.

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La nuova Dodge Durango R/T 392 Launch Edition del 2026 offre la massima potenza nel segmento sotto i 50.000 dollari

“Il nuovo Dodge Durango R/T 392 Launch Edition stabilisce immediatamente il punto di riferimento in termini di rapporto qualità-prezzo per i SUV a tre file di sedili”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Essendo l’unico SUV muscle car del suo genere, con un’accelerazione da 0 a 60 mph in soli 4,4 secondi e un quarto di miglio certificato NHRA in 12,9 secondi, il Durango R/T 392 porta l’autentica potenza Dodge a un numero di guidatori mai visto prima.”

La nuova Dodge Durango R/T 392 Launch Edition 2026 è dotata di serie di numerose caratteristiche prestazionali, tra cui sospensioni adattive ad alte prestazioni, freni Brembo rossi a sei pistoncini anteriori e quattro pistoncini posteriori, differenziale autobloccante elettronico, scarico ad alte prestazioni, modalità di guida SRT e molto altro.

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Per aumentare ulteriormente le sue capacità, la Durango R/T 392 Launch Edition offre la migliore capacità di traino della categoria, pari a 8.700 libbre (circa 3.940 kg), abbinata a una velocità massima di 160 mph (circa 257 km/h). La Dodge Durango R/T 392 Launch Edition 2026 è già ordinabile in tutti i 50 stati degli Stati Uniti a un prezzo di listino a partire da $ 49.995.

Per la prima volta nella storia della Durango, Dodge introduce l’iconico motore HEMI V-8 da 392 pollici cubi (circa 5,9 litri) sulla R/T. Progettato con una costante attenzione al coinvolgimento del guidatore, il propulsore eroga 475 cavalli attraverso un cambio automatico TorqueFlite a otto rapporti.

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La trasmissione si adatta automaticamente al carico del motore, alla trazione, alla pendenza e allo stile di guida. È possibile anche cambiare manualmente tramite le palette al volante ad alte prestazioni o tramite la leva del cambio manuale “M-gate” situata sulla console centrale, consentendo al guidatore di selezionare e cambiare le marce in modo simile a un cambio sequenziale.

L’architettura a trazione posteriore offre un equilibrio ideale e la trazione integrale di serie sulla R/T 392 massimizza la trazione per una sicurezza in qualsiasi condizione atmosferica e una piena erogazione di potenza. La trazione integrale della R/T 392 è ​​dotata di un sistema attivo che varia continuamente la ripartizione della coppia tra gli assi anteriore e posteriore in base alle esigenze di guida sportiva.

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L’esterno muscoloso della nuova Dodge Durango R/T 392 Launch Edition è impreziosito da passaruota in tinta con la carrozzeria che esaltano il carattere aggressivo del SUV. La nuova Durango è identificata da un badge rosso “392” sul parafango, insieme a dettagli esterni argentati, e da un particolare spoiler posteriore che ne sottolinea l’equilibrio tra stile e funzionalità. L’ultima arrivata nella gamma Durango monta di serie cerchi in lega Satin Carbon da 20×10 pollici con pneumatici Pirelli Scorpion Zero Run-Flat 295.

Le opzioni di colore per la Dodge Durango R/T, così come per l’intera gamma Durango 2026, includono il nuovo Green Machine, oltre a B5 Blue, Destroyer Gray, Diamond Black, Night Moves, Red Oxide, Triple Nickel, Vapor Gray e White Knuckle.

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La Dodge Durango R/T 392 Launch Edition debutta con sedili in pelle Nappa e Alcantara che offrono un lusso da muscle car di alta gamma, caratterizzati da ampi supporti laterali SRT specifici per il guidatore, che garantiscono sostegno e raffinatezza, mantenendo al contempo il conducente al sicuro nell’abitacolo. I sedili singoli della seconda fila aggiungono spazio e comfort, e tra le altre dotazioni interne si annoverano sedili anteriori riscaldati/ventilati, sedili posteriori riscaldati e altro ancora.

Al volante, i guidatori sperimentano un abitacolo dalle prestazioni eccezionali, che migliora il controllo e la sicurezza senza compromettere la praticità quotidiana. Il risultato è un interno che si adatta alla guida sportiva, al divertimento in famiglia e a tutto ciò che sta nel mezzo, offrendo comfort, spazio e utilità in egual misura.

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Tra gli optional per la Durango R/T 392 Launch Edition è disponibile il popolare pacchetto Blacktop, che conferisce un’estetica sportiva e scura agli esterni del SUV con cerchi Lights Out da 20 pollici, terminali di scarico Eclipse Black, badge esterni neri lucidi e altro ancora. Cinque opzioni di strisce per la R/T 392 includono Bright Blue, Carbon Fiber, Flame Red, Low Gloss Gunmetal e Sterling Silver. Il pacchetto di traino e gli pneumatici per tre stagioni sono anch’essi optional per la R/T.