Opel al Retro Classics Essen 2026

Essen è da tempo uno dei riferimenti europei per gli appassionati di auto storiche, e anche quest’anno il quartiere fieristico della città tedesca si prepara ad accogliere migliaia di visitatori. Dall’8 al 12 aprile andrà in scena la prima edizione di Retro Classics Essen, nuova rassegna dedicata al mondo delle classiche. Protagonista anche Opel, che porterà una selezione di modelli legata a ricorrenze importanti. Opel Classic e l’Old Opel Interest Group celebreranno i 125 anni dalla prima vittoria sportiva del marchio e i 30 anni dal successo nell’International Touring Car Championship. In mostra anche due modelli simbolo come Rekord C, che compie 60 anni, e Omega A, che festeggia i 40 anni. Accanto alle storiche, spazio anche alla nuova Astra e alla sportiva Mokka GSE.

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Opel Classic mette in mostra auto sportive come la Rekord “Black Widow”, l’ITC Cliff Calibra, la Corsa Rally Electric e la nuova Mokka GSE

“Nel 125° anniversario della prima vittoria di Opel nel motorsport, siamo lieti di poter presentare numerosi modelli sportivi di successo di epoche passate, così come modelli più recenti, alla prima edizione di Retro Classics Essen, ancora una volta insieme alla Old Opel IG. La nostra casa automobilistica vanta una lunga tradizione nel motorsport. È quindi naturale che alcuni anni fa abbiamo esteso questo impegno anche alle competizioni rally completamente elettriche e che continuiamo ad ampliarlo”, afferma Leif Rohwedder, Direttore di Opel Classic.

Solo pochi giorni fa, Opel ha annunciato di voler portare il suo impegno nel motorsport a un livello superiore, con l ingresso nella serie di corse completamente elettriche Formula E. Questo è stato un motivo sufficiente per Opel Classic per rendere accessibili al pubblico alcune delle auto da corsa più spettacolari degli anni e dei decenni passati, in occasione di Retro Classics a Essen, per celebrare il 125° anniversario della prima vittoria del marchio tedesco nel motorsport. Tra queste, la vettura speciale da turismo Gruppo 5 del 1968, basata sulla Rekord C e nota a molti appassionati come la “Vedova Nera”, e una Omega DTM da corsa del 1991 di proprietà privata.

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Il nuovo concept degli organizzatori di Retro Classics, che si concentra maggiormente sull’attrarre i giovani appassionati e ispirarli attraverso la presentazione di auto d’epoca, è un’evoluzione positiva per Opel. Ad esempio, sarà esposta la leggendaria Calibra “Cliff” . Con questa vettura da corsa da 500 CV e 2,5 litri con motore V6, Manuel Reuter e Opel si aggiudicarono la vittoria nel Campionato Internazionale Turismo (ITC) del 1996.

Da cinque anni Opel dimostra, con la sua coppa monomarca rally completamente elettrica, che il motorsport può essere a zero emissioni locali senza rinunciare al divertimento. Mentre in passato i giovani talenti del rally hanno gareggiato con la Corsa Rally Electric, che arricchisce anche il portfolio espositivo di Essen, dalla stagione 2026 scenderanno in pista con la nuova Mokka GSE Rally . Opel porta questa emozione anche su strada per i clienti con la nuova Mokka GSE che, con 207 kW (281 CV) e 345 Newton metri di coppia, è potente quanto la sua controparte da rally. I visitatori di Retro Classics Essen possono provare in prima persona questa sportiva stradale, così come la nuova Opel Astra Electric , che ha celebrato la sua anteprima mondiale all’inizio dell’anno ed è già ordinabile .

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Altri modelli celebrativi, anch’essi esposti a Essen, vantano un aspetto dinamico. Ad esempio, una Rekord Sprint, conservata nelle sue condizioni originali, con il motore potenziato e le strisce laterali nere, rappresenta una rara versione sportiva della Rekord C, che quest’anno festeggia il suo 60° anniversario. Completano l’esposizione quattro esemplari della celebre Opel Omega, che celebra il suo 30° anniversario.

Chiunque sia interessato a vivere l’emozione delle classiche e moderne auto Opel, così come dei loro ultimi modelli elettrificati, può farlo dal vivo a Retro Classics Essen: lo stand congiunto di Opel Classic e Alt-Opel IG, che si estende su oltre 400 metri quadrati, si trova nel Padiglione 5, Stand C05. La fiera di Essen apre le sue porte ai visitatori mercoledì 8 aprile, dalle 13:00 alle 20:00, e nei giorni successivi dalle 10:00 alle 18:00. L’ingresso è consentito fino a un’ora prima della chiusura della fiera ogni giorno.