Chrysler esiste ancora? Stellantis non può permettersi di perderla

Chrysler compie cent’anni e ha in listino un minivan. È questo, in sintesi, lo stato attuale di un marchio che un tempo sapeva stare su tutti i fronti, andando da berline e cabriolet, a SUV e persino vetture stravaganti come la PT Cruiser e la sportiva Crossfire. Oggi è rimasta la Pacifica, rinnovata per il 2027 con un nuovo frontale e qualche dotazione di sicurezza aggiornata. Non esattamente un segnale di vitalità.

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Il neo-CEO Matt McAlear, che gestisce in parallelo anche Dodge e Alfa Romeo per il Nord America, assicura che non c’è nulla di cui preoccuparsi. “Chrysler è più viva che mai, dietro le quinte sta succedendo molto”. Il CEO di Stellantis Antonio Filosa ha citato Chrysler tra i quattro “bellissimi” marchi americani centrali per il gruppo.

Gli appassionati del marchio hanno già sentito promesse simili. La berlina 300 è uscita dalla produzione a fine 2023 senza sostituto. Il crossover ibrido annunciato per il 2027 è legato a piani approvati dalla precedente CEO Chris Feuell, che ha lasciato Stellantis a marzo. Lo stato di quei piani non è chiaro. I concept elettrici Airflow e Halcyon erano impressionanti, ma il piano di diventare un marchio full electric entro il 2028 è silenziosamente sparito dall’agenda.

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Sean Hogan, presidente del consiglio nazionale dei rivenditori Stellantis, vuole un SUV urbano sotto i 30.000 dollari. Dave Kelleher, dealer in Pennsylvania, racconta di aver visto durante una visita ad Auburn Hills un prototipo chiamato Pronto, con un prezzo base intorno ai 20.000 dollari. Niente di confermato ufficialmente. Però, Chrysler ha bisogno di rientrare nel mercato delle auto accessibili, quello che storicamente ha costruito la fedeltà al marchio.

Il 21 maggio, all’investor day di Stellantis ad Auburn Hills, McAlear promette che Chrysler avrà “un ruolo importante”. Sarà la prima occasione concreta per capire se il marchio ha davvero un piano o se le buone vibrazioni sono l’unica cosa in produzione.