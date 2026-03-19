Nuova Lancia Gamma: il debutto potrebbe essere anticipato alla primavera

Si parla tanto della nuova Lancia Gamma che ad oggi, a parte la nuova Ypsilon già svelata nel 2024, rappresenta l’unica certezza per il marchio premium di Stellantis. Se in un primo momento si era pensato ad un debutto nella seconda metà del 2026, in realtà il momento di questo atteso modello potrebbe essere più vicino di quanto si possa pensare. Secondo quanto riporta il sito francese Auto-moto.com infatti a sorpresa aprile 2026 potrebbe essere il momento giusto per la presentazione della futura top di gamma del marchio o quanto meno delle prime immagini ufficiali.

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Debutto ad aprile 2026 per la nuova Lancia Gamma?

Lo stesso Auto-moto.com ha pubblicato nelle scorse ore un render di come potrebbe essere la nuova Lancia Gamma, esteticamente parlando. Si tratta di una creazione di Julien Jodry. L’attesa per la nuova Gamma sembra ormai agli sgoccioli, anche perché negli ultimi tempi è stata mostrata la DS N 7, modello strettamente legato al progetto della futura ammiraglia del marchio italiano e anch’esso assemblato nello stabilimento di Melfi.

A cambiare sarà soprattutto il design esterno, mentre struttura, ingombri e proporzioni dovrebbero restare molto simili, seguendo una logica già vista all’interno del gruppo. In questo caso si parla di una vettura lunga circa 4,66 metri, in linea con le anticipazioni emerse in passato.

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Il passo dovrebbe attestarsi a 2,79 metri, mentre la base tecnica sarà la piattaforma STLA Medium, già impiegata su altri modelli del gruppo. Alcuni elementi, come portiere e finestrini anteriori, potrebbero essere condivisi con la DS N 7, mentre la parte posteriore avrà una personalità più distinta. Non mancheranno poi i richiami al nuovo linguaggio stilistico Lancia, dal calice frontale alla firma luminosa posteriore a forma di T.

Per quanto riguarda invece la gamma dei motori, la nuova Lancia Gamma si sta orientando verso una gamma di propulsori 100% elettrici già presenti sulla DS N°7 e N°8, con potenze che vanno dai 230 ai 350 CV, inclusa un’opzione da 245 CV, mentre le capacità delle batterie si aggireranno intorno ai 73 kWh e 98 kWh.

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L’obiettivo sarà certamente quello di avvicinarsi alle autonomie WLTP di 740 km e 750 km rispettivamente dichiarate da due SUV DS Automobiles. Parallelamente, per il SUV italiano è previsto un solo motore a combustione interna: il modesto mild-hybrid da 145 CV, in attesa dell’introduzione di una motorizzazione full-hybrid a medio termine. Come la DS N°7, la Lancia Gamma probabilmente rinuncerà alle varianti ibride plug-in offerte su altri modelli di Stellantis come ad esempio la nuova Jeep Compass.

Come detto poc’anzi, il debutto dovrebbe avvenire nel corso della prossima primavera. Le vendite della nuova Lancia Gamma presumibilmente partiranno entro fine anno con i prezzi che sempre secondo indiscrezioni potrebbero partire da circa 45 mila euro per la versione ibrida.