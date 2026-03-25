Leapmotor T03, l’utilitaria cinese sfoggia ancora grandi numeri in Europa

Che le auto elettriche cinesi siano molto vendute in Europa ormai non è quasi più una notizia. Ma qui parliamo di quelle vendute da un marchio che fino a ieri quasi nessuno sapeva pronunciare. I numeri di febbraio 2026 della Leapmotor T03 non sono solo sorprendenti ma dicono cosa si sceglie (o cosa si può scegliere).

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Secondo i dati DataForce ripresi da Automotive News, la piccola T03, la piccola utilitaria del brand cinese Leapmotor, oggi distribuita in Europa da Stellantis, ha chiuso febbraio con 6.119 unità vendute nel Vecchio Continente, superando anche la Renault 5 ferma a 5.265 unità e avvicinandosi pericolosamente alla top 3 con Tesla Model 3 a 6.443, Skoda Enyaq Elroq a 8.378 e la solita Model Y in vetta con 10.863 unità.

Un risultato che, sulla carta, non dovrebbe neanche sbucare fuori così, con questa portata e con questi confronti “illustri”. La T03 è una city car elettrica entry-level, fino a poco fa prodotta in volumi contenuti e lontana dai radar dei grandi osservatori di mercato. Eppure eccola lì, a fare scena.

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La spiegazione arriva dall’Italia, e non stupisce chi conosce il nostro rapporto creativo con la fiscalità. Lo scorso autunno il governo italiano ha varato un pacchetto di incentivi per l’acquisto di auto elettriche che, applicato alla Leapmotor T03, ha abbattuto il prezzo da 18.900 a circa 4.900 euro. Il risultato? Il 77% di tutte le consegne europee della T03 a febbraio 2026 è finito in Italia. Settantasette per cento.

Il fenomeno, però, ha le ore contate. L’arrivo della nuova Renault Twingo elettrica, con prezzi che, grazie all’eco-bonus francese, possono scendere fino a 13.750 euro, potrebbe ridisegnare rapidamente le gerarchie nel segmento delle city car a zero emissioni. La T03 parte ancora da 16.900 euro senza incentivi, e in questo modo la pressione competitiva sarà immediata.