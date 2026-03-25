Al Salone di New York Stellantis ricorderà (rumorosamente) chi comanda

Al Jacob Javits Center, per il New York International Auto Show, il gruppo Stellantis si presenterà con un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni. L’era delle scelte obbligate (quelle elettriche, si intende, chiaramente) è finita. Benzina, elettrico, ibrido, diesel da cantiere, tutto sotto lo stesso tetto, tutto insieme, tutto serio.

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Il centro di gravità dell’intera esposizione è la Chrysler Pacifica 2027, che debutta in anteprima mondiale al NYIAS. Non è una rivoluzione, ed è esattamente questo il punto. La Pacifica è ancora la monovolume più venduta e premiata d’America, e Chrysler non ha nessuna intenzione di stravolgere una formula che funziona.

Design aggiornato, tecnologia migliorata, sicurezza potenziata. Il sistema Stow ‘n Go diventa persino una sfida interattiva al salone. Quando hai qualcosa che funziona davvero, lo metti in scena. A lato, silenzioso ma eloquente, parcheggia il Pacifica Grizzly Peak Concept: sospensioni rialzate, trazione integrale, interni ripensati per chi dorme fuori. Non è ancora un modello di produzione, ma la direzione è tracciata.

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Dodge parla invece la lingua delle radici americane. La Durango America 250 Special Edition celebra i 250 anni degli Stati Uniti, e lo fa senza pudore con l’Hellcat da 710 cavalli ancora disponibile, nel 2026. La Charger di nuova generazione completa il quadro con la gamma SixPack: 420 cavalli per la R/T, 550 per la Scat Pack. La combustione interna, da queste parti, gode di ottima salute.

Ma è Ram a portare il colpo più rumoroso. Il Ram 1500 SRT TRX torna per il 2027 con il V8 HEMI Hellcat da 6.2 litri sovralimentato: 777 cavalli, 680 lb-ft di coppia. Non è un pick-up, è una dichiarazione d’intenti. Accanto a lui, il Ram 2500 Power Wagon con il turbodiesel Cummins High-Output da 6.7 litri: 430 cv e 1.075 lb-ft di coppia. Il ProMaster City 2027 chiude il cerchio, riportando sul mercato nordamericano un furgone commerciale compatto pensato per chi lavora davvero in città.

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Jeep celebra 85 anni portando la Cherokee 2026 aggiornata, la Recon elettrica da 650 cavalli e 3.6 secondi sullo 0-100, e l’immancabile Camp Jeep. Alfa Romeo presenta la Tonale con turbo 2.0 da 268 cavalli e AWD di serie. Fiat chiude con la 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, un prodotto di nicchia tra le proposte Stellantis, certo, ma firmato nel modo giusto, a maggior ragione quest’anno.