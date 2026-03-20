Stellantis amplia il concorso Drive for Design

Stellantis rilancia il concorso Drive for Design con un’edizione ancora più ampia e inclusiva, pensata per coinvolgere un numero crescente di giovani talenti in tutti gli Stati Uniti. L’iniziativa, curata dal team di design di Stellantis Nord America, invita i partecipanti a esprimere creatività, visione e coraggio progettuale, immaginando il futuro della mobilità ad alte prestazioni.

Advertisement

L’obiettivo è spingere i ragazzi a pensare fuori dagli schemi e a proporre idee innovative capaci di ridefinire il concetto stesso di design automobilistico. Accanto alla competizione storica rivolta agli studenti delle scuole superiori americane, dalla decima alla dodicesima classe, debutta anche Drive for Design Junior, nuova categoria aperta ai più giovani, dai bambini della scuola dell’infanzia fino agli studenti di terza media

Il concorso Stellantis Drive for Design torna più grande che mai

Il tema di quest’anno, “Design the Future of Fast” (Progetta il futuro della velocità), incoraggia gli studenti a progettare un veicolo SRT di nuova generazione utilizzando uno dei marchi iconici di Stellantis, Chrysler, Dodge, Jeep o Ram, per mostrare come potrebbero essere velocità, potenza e audacia in futuro.

Advertisement

Mark Trostle, vicepresidente del design degli esterni di Ram Truck, Mopar e SRT, continua a essere la forza trainante del concorso Drive for Design. Trostle ha vinto una delle prime edizioni del concorso quando era ancora uno studente delle superiori e in seguito è diventato il leader del team di design SRT. Con il ritorno dell’iconica divisione performance SRT, è di nuovo alla guida del team di design, completando così il suo percorso nel programma che ha contribuito a lanciare la sua carriera.

“Progettare un veicolo SRT significa liberare una mentalità senza paura e immaginare idee orientate alle prestazioni che sembrino veloci anche da ferme”, ha affermato Trostle. “Non vediamo l’ora di vedere come studenti di ogni età spingeranno i limiti e ridefiniranno cosa significa velocità, potenza e pura straordinarietà per la prossima generazione.”

Advertisement

Gli studenti che partecipano a Drive for Design Junior seguiranno le stesse linee guida di progettazione e presentazione del concorso tradizionale Drive for Design, con un vincitore selezionato per ogni fascia d’età. Drive for Design premierà un vincitore del primo premio e due finalisti aggiuntivi tra tutte le candidature valide.

Tutti i progetti realizzati dagli studenti devono essere inviati entro le ore 12:00 EDT di giovedì 23 aprile 2026. Studenti, insegnanti e genitori possono seguire gli aggiornamenti del concorso sui canali Facebook e Instagram di Stellantis North America utilizzando l’hashtag #DriveForDesign.