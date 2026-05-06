Maserati GT2 Stradale 914: il Tridente veste da corsa alla Milano Design Week

Alla Milano Design Week 2026, Maserati porta in scena una dichiarazione di stile e potenza: la Maserati GT2 Stradale 914, esemplare unico bespoke nato dal programma Maserati Fuoriserie e oggi inserito nell’universo BOTTEGA FUORISERIE, la nuova piattaforma di eccellenza condivisa con Alfa Romeo. Un laboratorio dove personalizzazione, restauro filologico, ricerca sui materiali, esperienze sensoriali e performance si fondono per dare forma a vetture destinate a superare il tempo.

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Un Tridente da 320 km/h: la Maserati GT2 Stradale “914” conquista Milano

Consegnata nello showroom Maserati Rossocorsa Milano Centro, la “914” trasforma l’anima racing della Maserati GT2 in un capolavoro omologato per la strada. La carrozzeria, scolpita nella livrea Nero Essenza, è un nero lucido profondo che avvolge cofano affilato, passaruota muscolosi e superfici in fibra di carbonio a vista, dal tetto all’ala posteriore.

A rompere l’oscurità, con un effetto scenico immediato, interviene il Giallo Avia Pervia: una firma cromatica cara alla tradizione Maserati e dedicata a Modena, applicata su badge, calandra, Tridente al montante C e scritta sull’ala.

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Il numero “914”, impresso sulle fiancate nei colori verde, bianco e rosso, è più di una decorazione. Richiama il 1914, anno di nascita del marchio più longevo della Motor Valley italiana, e diventa un manifesto di italianità per una supersportiva destinata alle strade spagnole.

Anche l’abitacolo parla il linguaggio delle corse: Alcantara nero, cuciture gialle, cinture a quattro punti, sedili sportivi a guscio in carbonio e badge tricolore sul tunnel centrale.

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Sotto il cofano pulsa il V6 Nettuno da 640 CV, pari a 471 kW. La GT2 Stradale scatta da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e supera i 320 km/h, consacrandosi come la Maserati termica stradale più potente.

Nel centenario del logo del Tridente, la “914” celebra design, identità e competizione con un messaggio chiaro: il Made in Italy può ancora correre più veloce di tutti, con eleganza brutale, sartoriale e profondamente contemporanea, pronta a trasformare ogni apparizione in evento.