Fiat domina il Brasile ad aprile 2026: Strada irraggiungibile e Argo sul podio

Aprile 2026 conferma ancora una volta il peso di Fiat nel mercato automobilistico brasiliano. I dati sulle immatricolazioni di veicoli nuovi diffusi dalla società di consulenza K.Lume raccontano un mese particolarmente positivo per il marchio italiano, capace di piazzare diversi modelli nelle zone alte della classifica e di rafforzare la propria presenza nei segmenti più importanti.

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Anche ad aprile 2026 in Brasile continua il dominio di Fiat che piazza due auto sul podio delle più vendute

La grande protagonista resta la Fiat Strada. Il pick-up compatto ha chiuso il mese al primo posto assoluto con 14.905 unità immatricolate, un risultato nettissimo se confrontato con quello della Volkswagen Polo, seconda a quota 8.367. Il distacco, superiore a 6.500 veicoli, mostra quanto la Strada continui a essere un punto di riferimento in Brasile: pratica, robusta e adatta tanto al lavoro quanto all’uso quotidiano.

Molto rilevante anche la prova della Fiat Argo, che ha conquistato il terzo posto generale con 7.991 immatricolazioni. La hatchback ha avuto la meglio sulla Chevrolet Onix per meno di 150 unità, in una sfida tiratissima tra due modelli molto amati dal pubblico brasiliano. Per Fiat si tratta di un segnale importante, perché conferma la competitività del marchio anche nel cuore del mercato delle compatte.

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Non tutti i risultati, però, sono stati brillanti allo stesso modo. La Fiat Mobi ha chiuso aprile con 5.361 unità, piazzandosi dodicesima e restando dietro alla Renault Kwid, che ha raggiunto quota 6.453. Nel segmento delle entry-level, quindi, la concorrenza resta molto forte.

Buone indicazioni arrivano invece da SUV e crossover. Fiat Pulse ha totalizzato 4.387 immatricolazioni, mentre Fiat Fastback si è fermata poco sotto, a 4.305 unità. Anche la Fiat Toro ha mantenuto una posizione solida con 4.169 veicoli, confermando l’importanza dei pick-up nella gamma brasiliana del marchio.

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Più indietro, ma comunque presenti nella top 50, troviamo Fiat Fiorino con 2.096 unità e Fiat Cronos con 1.589. Nel complesso, aprile restituisce l’immagine di una casa torinese che sembra non avere davvero rivali in quello che rimane nettamente il mercato auto più importante di tutto il Sud America.