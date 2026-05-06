Nuova ammiraglia Lancia: il render futuristico che riaccende il mito Thesis

La Lancia Thesis torna a far parlare di sé, almeno nel mondo digitale, grazie a un affascinante render firmato da Mirko del Prete, creatore conosciuto sui social con il nome di MDP Automotive. Il progetto non anticipa un modello ufficiale della Casa piemontese, ma propone una reinterpretazione moderna della storica ammiraglia italiana, immaginata con linee pulite, proporzioni importanti e un linguaggio stilistico capace di unire memoria e futuro.

Advertisement

Lancia Thesis, ritorno da sogno: il render che immagina la nuova ammiraglia italiana

Lo stesso autore ha accompagnato le immagini con un messaggio chiaro: “La nuova ammiraglia Lancia prende forma. Un progetto nato con l’obiettivo di reinterpretare l’eleganza e la personalità di un’icona senza tempo, mantenendo quei dettagli e quelle proporzioni che hanno reso la Thesis immediatamente riconoscibile negli anni. Anche senza bisogno di leggere il nome, le sue linee raccontano già la sua identità: un perfetto incontro tra tradizione e visione futura. Questo è solo il primo passo… nel prossimo post arriverà il progetto definitivo con il rendering finale.”

Osservando le immagini, la vettura mantiene l’impostazione da grande berlina di rappresentanza, con carrozzeria slanciata, passo lungo e una silhouette elegante. Il frontale appare molto moderno, caratterizzato da fari sottili a LED e da una firma luminosa essenziale, mentre il cofano pulito e il muso verticale richiamano l’idea di una Lancia prestigiosa, più raffinata che aggressiva.

Advertisement

La fiancata è dominata da superfici morbide, maniglie a filo carrozzeria e grandi cerchi multirazze, elementi che rafforzano l’immagine premium del render. Il tetto nero crea un piacevole contrasto con la carrozzeria verde acqua metallizzata, donando alla vettura un aspetto sofisticato e contemporaneo.

Al posteriore spicca una fascia luminosa orizzontale rossa che attraversa tutta la coda, accompagnata dal nome Lancia illuminato. I gruppi ottici verticali laterali richiamano in chiave moderna alcune soluzioni classiche, mentre la coda alta e pulita conferisce presenza scenica.

Advertisement

In attesa del rendering finale promesso da MDP Automotive, questa nuova ammiraglia Lancia virtuale riaccende il dibattito: una Thesis moderna avrebbe ancora oggi tutte le carte per conquistare gli appassionati del marchio.