Nuova Fiat Argo: progetto in fase avanzatissima

Fiat continua a considerare l’America Latina un mercato fondamentale, e non è una novità. Da anni il marchio sviluppa per Paesi come Brasile, Argentina e Messico modelli pensati appositamente per le esigenze di chi vive e guida lì ogni giorno. In queste aree, infatti, contano soprattutto aspetti molto concreti: spazio a bordo, costi di gestione contenuti, affidabilità e attenzione ai consumi. Proprio per questo sta prendendo forma una nuova Fiat Argo, un modello che qui vi mostriamo in un recente render e nelle immagini di brevetto.

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La nuova Fiat Argo immortalata al Circolo Polare Artico: sviluppo in fase molto avanzata

Le ultime indiscrezioni raccontano di un progetto ormai piuttosto avanzato. A confermarlo sono alcune foto spia pubblicate da autoevolution, che mostrano un prototipo camuffato durante i test in condizioni climatiche estreme, addirittura sulle strade innevate del Circolo Polare Artico. È una fase classica dello sviluppo di una nuova auto: i costruttori scelgono ambienti molto rigidi per verificare il comportamento di meccanica, elettronica e sistemi di bordo quando le temperature scendono in modo drastico.

Le immagini non permettono ancora di capire con precisione l’aspetto definitivo della vettura, perché la carrozzeria è nascosta da pannelli e rivestimenti che ne alterano le forme. Eppure qualche indizio interessante emerge. Secondo le prime interpretazioni, questa nuova Fiat Argo potrebbe condividere la base con la Grande Panda, modello centrale nella nuova strategia Fiat. Se così fosse, il progetto punterebbe su una piattaforma moderna e flessibile, utile per contenere i costi ma anche per offrire una vettura più attuale sotto il profilo tecnico.

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Anche il tipo di carrozzeria sembra andare nella direzione più richiesta dal mercato: quella di un crossover compatto, o comunque di un’auto con impostazione rialzata e look robusto. È una formula che in Sud America continua a piacere molto, perché unisce dimensioni gestibili, versatilità e una maggiore sensazione di solidità. In pratica, una risposta diretta alle esigenze di chi cerca un’auto da usare in città, ma anche su percorsi più impegnativi o su strade non sempre perfette.

Per quanto riguarda l’abitacolo, è presto per parlare di dettagli definitivi, ma alcune caratteristiche sembrano piuttosto probabili. La parte anteriore appare semplificata nel design, mentre all’interno ci si aspetta una plancia con schermo centrale per l’infotainment. Una scelta ormai quasi obbligata, anche perché in mercati come quello brasiliano alcune normative e richieste di equipaggiamento rendono difficile rinunciare a una dotazione tecnologica minima.

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Il discorso più interessante riguarda però i motori. La nuova Fiat Argo dovrebbe infatti adottare un tre cilindri 1.0 pensato per funzionare anche con carburanti ad alta percentuale di etanolo, una soluzione particolarmente rilevante in Brasile. Lì la benzina contiene già una quota importante di etanolo e il sistema dei carburanti è costruito proprio attorno a questa caratteristica. Per questo Fiat sembra pronta a mettere da parte il PureTech, puntando invece sul più adatto FireFly.

Secondo le anticipazioni, questo motore potrebbe sviluppare circa 75 cavalli nella configurazione alimentata con E30, mentre una eventuale variante mild hybrid arriverebbe attorno ai 120 cavalli. Si parla quindi di una gamma in grado di coprire necessità diverse: dalla mobilità quotidiana più semplice fino a un utilizzo un po’ più brillante, senza perdere di vista efficienza e affidabilità.