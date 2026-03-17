Totem GT Electric: restomod alla spina dell’Alfa Romeo GT

La Totem GT Electric è la vettura numero 18 del restomod dell’Alfa Romeo GT (Tipo 105), rispetto alla quale è del 10% più grande. Come potete intuire dalla sigla, a differenza delle sorelle della stessa famiglia, mosse da un cuore endotermico a 6 cilindri biturbo, qui la spinta fa leva sulle doti di un motore 100% elettrico. Questa la scelta propulsiva fatta dal committente californiano, amante forse del “green” o delle cose eccentriche.

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La vettura è stata vestita con un colore “Pervinca” a triplo strato metallizzato. Offre ampie distese di fibra di carbonio satinata in tessitura Totem, dentro e fuori. Molto riusciti gli accenti dorati che aggiungono note di magia tanto all’esterno quanto all’interno. Belle le pinze freno Brembo in tinta blu, custodite sotto gli splendidi cerchi in lega di nuance aurea.

Nell’abitacolo di questa reinterpretazione moderna dell’Alfa Romeo GT, a dominare la scena cromatica ci pensano le finiture bicolore in pelle nappa blu medio e panna con cuciture a contrasto, completate da un tessuto pied-de-poule su misura: un capolavoro, di classe executive. Vari dettagli ad hoc sigillano il pacchetto, che profuma di artigianato di alta gamma. Il merito è degli specialisti dell’Individual Program, capaci di sviluppare sublimi livelli di personalizzazione, ricamati sui gusti degli acquirenti.

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Qui, come già scritto, c’è un cuore 100% alla spina, in grado di sviluppare una potenza massima di 590 cavalli. Questo si traduce in un livello di performance stellare, con un’autonomia fino a 482 chilometri. Di particolare rilievo lo scatto da 0 a 100 km/h, liquidato in soli 2.9 secondi, grazie alla coppia istantanea dell’unità ad elettroni.

Per quel che mi riguarda, continuo a preferire di gran lunga le sorelle spinte dal motore V6 biturbo da 2.9 litri, ripreso dalla moderna Alfa Romeo Giulia GTA, ma trattato da Italtecnica Engineering, per offrire una potenza massima superiore ai 540 cavalli iniziali. Due gli step previsti: la versione ITV61 eroga 600 CV e 700 Nm; la versione ITV62 mette sul piatto 750 CV e 850 Nm.

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In entrambi i casi le prestazioni, come le sonorità meccaniche, sono travolgenti. La componente musicale manca invece sull’esemplare di cui ci stiamo occupando, facendo perdere poesia dinamica al prodotto. In termini di forza propulsiva, però, l’unità elettrica non delude affatto.

Ricordiamo che la Totem GT è il frutto della determinazione di un giovane con molto talento: Riccardo Quaggio, un ex designer del “biscione” che ha voluto fare un salto nel mondo delle vetture personalizzate, col marchio Totem Automobili, di cui è fondatore e amministratore delegato. La sua prima opera è questo restomod “anabolizzato” della storica Alfa Romeo GT (Tipo 105), con vasca e carrozzeria in materiali compositi, finiture d’eccellenza e performance da supercar moderna.

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Foto @lorymarzola da profilo Facebook Totem Automobili

Fonte | Carscoops e Totem Automobili