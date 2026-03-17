Snow League: Jeep sarà presente come partner automobilistico ufficiale alla finale di Laax

Jeep ha annunciato una nuova collaborazione con The Snow League, la lega fondata dal tre volte campione olimpico Shaun White, diventandone partner automobilistico globale. L’intesa unisce due realtà accomunate da una forte identità legata a prestazioni, libertà di movimento e spirito d’avventura. The Snow League si presenta come la prima lega professionistica di sport invernali interamente dedicata a snowboard e freeskiing, con l’obiettivo di offrire una nuova dimensione competitiva a queste discipline. Nell’ambito della partnership, Shaun White assumerà anche il ruolo di ambasciatore globale di Jeep, rafforzando così un rapporto che prosegue da tempo con il marchio americano.

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Jeep è il partner automobilistico globale di The Snow League, la prima lega professionistica di sport invernali per snowboard e freeski

La Snow League vede i migliori atleti di sport invernali del mondo competere in diverse gare di halfpipe in alcune delle località sciistiche più famose al mondo. La stagione comprende quattro eventi in tutto il mondo, dove gli atleti si sfidano per accumulare punti e conquistare il titolo di campione assoluto. La stagione è iniziata ad Aspen (7-8 marzo 2025), per poi spostarsi allo Yunding Snow Park in Cina (4-6 dicembre 2025) e tornare ad Aspen dopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026 (27-28 febbraio 2026).

Dopo la terza tappa, la giapponese Sena Tomita è in testa alla classifica dei Campionati del Mondo Snow League di snowboard femminile, mentre il giapponese Yuto Totsuka guida la classifica maschile. Nel freeski, la cinese Eileen Gu è al primo posto nella classifica femminile, e il canadese Brendan Mackay è in testa a quella maschile.

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La nuova Jeep Compass 4xe, modello di punta della serie, sarà la principale attrazione dell’evento di Laax. Jeep presenterà la nuova gamma Compass all’evento di Laax e offrirà a tutti gli appassionati l’opportunità di incontrare gli ambasciatori del marchio e di vedere da vicino i nuovi modelli. L’attenzione è puntata sulla nuova Compass 4xe, progettata per le avventure in qualsiasi condizione atmosferica e su qualsiasi terreno, neve compresa.

La nuova Jeep Compass 4xe, completamente elettrica e a trazione integrale, presentata per la prima volta al pubblico a Bruxelles a gennaio, offre migliori capacità fuoristrada abbinate a una propulsione completamente elettrica. La nuova Compass è stata progettata per il fuoristrada, ma è anche perfettamente adatta all’uso quotidiano e offre prestazioni leggendarie su tutta la gamma, persino nelle versioni a trazione anteriore.