Ferrari dei divi: ecco come è stata allestita la mostra al Museo Enzo Ferrari | Video

Molti, visitando (o semplicemente vedendo on line) il Museo Enzo Ferrari di Modena, si saranno chiesti come vengono manovrate le auto al suo interno, per allestire le diverse mostre. La risposta giunge da un video pubblicato in rete nelle scorse ore dalla stessa casa di Maranello. I fotogrammi offrono, in modo veloce, uno spaccato di ciò che accade dietro le quinte, durante la preparazione delle varie esposizioni tematiche nella struttura dedicata al fondatore del mito.

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Protagoniste delle riprese sono le sportive scelte per “The Greatest Hits – Music Legends and Their Ferraris“, una rassegna dedicata alle “rosse” che hanno legato il loro nome ad alcuni grandi personaggi internazionali del mondo della musica e della canzone. Inaugurata da poco, questa mostra sarà fruibile fino al 16 febbraio 2027, con le modalità illustrate nel sito ufficiale del Museo Enzo Ferrari di Modena.

Ricco il parterre. Ci sono la straordinaria Ferrari 250 GTO, legata a Nick Mason (fondatore e batterista dei Pink Floyd), e la F40 di Luciano Pavarotti. Fra le altre protagoniste, meritano di essere citate: la seducente GTO di Mick Jagger, la 275 GTB/4 di Miles Davis, LaFerrari verde di Jay Kay, la 250 GT Lusso di Herbert von Karaan e la SP12, una one-off commissionata da Eric Clapton. Del pacchetto fanno parte, fra le altre, la 512 TR dell’artista colombiano J Balvin, la nuovissima SF90 XX di proprietà di Swizz Beatz e la più modesta Mondial Cabriolet appartenuta a Madonna.

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C’è da lustrarsi gli occhi, per la magia della trama espositiva. Felici stimoli sensoriali giungono pure dalle connessioni fra i modelli sul piedistallo e alcuni dei più grandi divi del mondo dello spettacolo. Completa il quadro la magnifica cornice espositiva, le cui architetture sono degne dello splendore delle auto custodite a rotazione al suo interno.

Ricordiamo che il Museo Enzo Ferrari di Modena si appresta a spengere le 14 candeline. A rendere più magica la struttura ci pensa il fatto che sia nata nel blocco edilizio dove il Commendatore venne alla luce. Accanto a questo immobile, restaurato in modo sapiente, è stato realizzato un nuovo complesso, le cui alchimie evocano da fuori le forme di un cofano automobilistico in alluminio, di colore giallo.

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Fonte | Ferrari