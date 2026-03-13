Fiat Pulse e Fastback MY26 debuttano in un altro mercato

Fiat Pulse MY26 ha debuttato nei giorni scorsi in Messico. Si tratta della versione aggiornata del SUV prodotto dalla casa torinese in Brasile e venduto in tutto il Sud America e anche in mercati centro americani come appunto il Messico. Il nuovo Pulse presenta un frontale completamente ridisegnato. Ispirato dalla sportività della Fastback, ha una griglia con linee verticali che gli conferisce un aspetto ancora più imponente e sofisticato.

In Messico debuttano finalmente Fiat Pulse e Fastback nel MY26 che ha portato novità importanti

La fascia anteriore ora presenta due ali laterali con finiture che variano a seconda della versione, oltre a prese d’aria funzionali. Inoltre, i passaruota integrano modanature laterali aerodinamiche, un dettaglio che aggiunge un tocco sportivo al SUV italiano. I fari, che si estendono lateralmente con grande dinamismo, insieme alle luci diurne a LED, lasciano una firma luminosa riconoscibile e uno sguardo tecnologico. La parte posteriore è caratterizzata da gruppi ottici dal design frammentato e moderno, con una forma a “C” che punta verso il centro del logo FIAT e valorizza anche i lati nascosti del portellone posteriore.

L’interno del nuovo Fiat Pulse combina funzionalità, connettività e tecnologia con l’eleganza del design italiano, creando un ambiente con una personalità ben definita. Integra materiali morbidi al tatto, oltre a nuove finiture e dettagli curati che aggiungono un tocco premium.

Le cuciture in tessuto presentano nervature a vista in un design coinvolgente. Il pomello del cambio è impreziosito da un discreto bordo placcato, la stessa tonalità utilizzata attorno ai comandi del nuovo volante, che permette di accedere a diverse funzioni del veicolo.

Fiat Pulse offre un ricco pacchetto tecnologico pensato per garantire comfort, sicurezza e praticità a tutti gli occupanti. A partire dal sistema multimediale, elemento centrale per chi sceglie Pulse: lo schermo da 8,4 pollici con sistema Uconnect è di serie su tutte le versioni. È inoltre possibile collegare Android Auto e Apple CarPlay, con la possibilità di connettere due telefoni contemporaneamente.

Il bagagliaio ha una capacità di 370 litri, che può aumentare ulteriormente abbattendo il sedile posteriore. Gli schienali possono essere ripiegati con schema 60/40, adattandosi così al numero di passeggeri a bordo del Pulse. Le sorprese del Pulse non finiscono qui. Uno sguardo più attento rivela anche alcuni dettagli nascosti, come la mappa dell’Italia e dell’America Latina con i percorsi off-road, inseriti come piccoli omaggi stilistici.

In Messico Fiat Pulse 2026 è equipaggiato con un motore 4 cilindri da 1,3 litri, capace di erogare 97 CV e 94 lb-ft di coppia, abbinato a un cambio manuale a 5 marce oppure a una trasmissione automatica CVT con 7 rapporti simulati. Tra i punti di forza c’è anche l’efficienza, con consumi fino a 23,15 km/l. La catena di distribuzione “for life” non richiede manutenzione ordinaria durante la vita del veicolo, contribuendo a contenere i costi di gestione. Sviluppato per offrire robustezza, comfort e sicurezza, Pulse adotta soluzioni specifiche per affrontare al meglio anche fondi irregolari. Completano il quadro controllo di stabilità e trazione, quattro airbag di serie, attacchi ISOFIX e una buona altezza da terra, utile nell’uso quotidiano.

Come dicevamo oltre a Fiat Pulse anche Fiat Fastback arriva in Messico con la versione aggiornata. Questo aggiornamento punta a valorizzare ulteriormente design, comfort, tecnologia e carattere dinamico. Sviluppata dal team dello Stellantis Design Center South America, la vettura mantiene una linea fluida e muscolosa, pensata per unire eleganza e sportività in un unico corpo. Per il nuovo model year debutta con un look più moderno e ricercato, grazie a paraurti ridisegnati, passaruota in tinta carrozzeria, una nuova griglia con linee verticali e una firma luminosa full LED sia davanti sia dietro. Completano il quadro i cerchi da 18 pollici con finitura nero lucido e diamantata.

Anche l’abitacolo evolve con un’impostazione più raffinata. La cabina abbina funzionalità, connettività e stile italiano, con rivestimenti morbidi al tatto e nuovi dettagli che elevano la qualità percepita. I sedili presentano cuciture a vista e un design avvolgente, mentre quello del conducente dispone anche della regolazione elettrica. Il nuovo volante integra diversi comandi utili, inclusa l’attivazione della modalità Sport. Presente anche un tetto panoramico con apertura elettrica, che rende l’ambiente più luminoso e coinvolgente. Sul fronte della praticità, Fastback offre numerosi vani portaoggetti e un bagagliaio da 600 litri, espandibile fino a 1.087 litri abbattendo i sedili posteriori.

La dotazione tecnologica include un quadro strumenti digitale da 7 pollici configurabile e un sistema multimediale Uconnect da 10,1 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, con possibilità di collegare due telefoni contemporaneamente. Sotto il cofano lavora un motore turbo 1.3 a 4 cilindri da 173 CV e 198 lb-ft di coppia, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti. Il modello si distingue anche per l’efficienza, con consumi superiori a 21 km/l su strada.