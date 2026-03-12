Stellantis, il ritorno del FireFly cambia tutto: il PureTech rischia davvero il posto?

Stellantis ha rimesso il motore FireFly al centro della scena, e questo basta per riaccendere una domanda che nel settore circola sempre più spesso: che cosa succederà al 1.2 PureTech nei prossimi anni? Per ora, va detto con chiarezza, non esiste alcun annuncio ufficiale che parli di una sostituzione diretta su tutta la gamma del gruppo. Però il quadro industriale si sta muovendo, e alcuni segnali iniziano a pesare.

Gli addetti ai lavori si domandano con l’avanzata del FireFly che fine farà il PureTech

Il punto di partenza è preciso. Il 7 febbraio 2026 Stellantis ha annunciato investimenti nello stabilimento di Termoli per i motori GSE conformi alla normativa Euro 7, specificando che la loro piena fruibilità sarà garantita oltre il 2030, sia per la gamma attuale sia per quella futura. Tradotto: la famiglia FireFly non solo resta viva, ma viene proiettata con decisione anche nel prossimo decennio. Non è un dettaglio, perché parliamo di una scelta industriale che dà continuità a un motore che molti consideravano destinato a un ruolo sempre più marginale.

Ed è proprio qui che nasce il dubbio. Se Stellantis investe ancora sul FireFly, lo aggiorna, lo rende compatibile con Euro 7 e ne conferma l’utilizzo nel lungo periodo, allora è inevitabile chiedersi quale spazio avrà accanto al 1.2 PureTech, che per anni è stato uno dei pilastri dell’offerta del gruppo in Europa.

Il nodo oltre che tecnico è anche industriale. Tenere insieme due famiglie di piccoli motori benzina, con caratteristiche e destinazioni in parte sovrapponibili, rischia di avere poco senso in termini di costi, logistica, produzione e razionalizzazione della gamma. È proprio questa la lettura che molti osservatori stanno dando alla mossa di Stellantis. I media italiani ed esteri ne parlano apertamente: se il FireFly resterà davvero in attività oltre il 2030, diventa difficile immaginare una convivenza a lungo termine con il PureTech senza una revisione degli equilibri interni.

Anche in Francia il tema viene affrontato con attenzione. Il punto messo in evidenza da diverse analisi è che il rilancio del FireFly GSE cambia uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava quasi definito. In passato era il PureTech a sembrare destinato a diventare il riferimento più forte in questo segmento, mentre il FireFly appariva avviato verso un ridimensionamento. Ora invece succede il contrario: il motore italiano riceve nuovi investimenti, una prospettiva oltre il 2030 e un aggiornamento coerente con le future normative.

Naturalmente, tra un segnale industriale e una decisione commerciale definitiva c’è ancora differenza. Per il 2026, infatti, non sono previsti cambiamenti concreti di questo tipo, e Stellantis non ha comunicato alcun piano ufficiale di sostituzione. Ma ignorare il significato dell’investimento su Termoli sarebbe difficile. Quando un grande gruppo automobilistico sceglie di garantire futuro a una famiglia di propulsori, lo fa perché vede ancora spazio, applicazioni e convenienza strategica.

In questo momento, quindi, più che di una sentenza sul PureTech, si può parlare di una partita riaperta. Il FireFly non è più solo un motore sopravvissuto ai piani di riorganizzazione, ma una risorsa su cui Stellantis ha deciso di puntare ancora. E in un gruppo che deve semplificare piattaforme, motorizzazioni e costi, ogni investimento di lungo periodo racconta molto più di quanto dica un semplice comunicato.