Leapmotor B10 Dynamic di Irmscher sarà disponibile nei negozi a partire da maggio

Leapmotor e l’esperto tedesco di lunga data nella personalizzazione di veicoli Irmscher ampliano la loro proficua collaborazione e lanciano il loro prossimo modello speciale congiunto: la nuova Leapmotor B10 Dynamic dovrebbe arrivare presso i concessionari tedeschi a maggio. Il nuovo modello è sinonimo di sportività moderna, raffinata nei dettagli, precisa e attuale, nonché dall’aspetto individuale.

Leapmotor B10 nella versione “Dynamic” dovrebbe arrivare presso i concessionari tedeschi a maggio

Questa volta i clienti potranno scegliere tra tre diverse opzioni di colore: Leapmotor B10 Dynamic è disponibile nei colori “Tundra Grey”, “Light White” e “Galaxy Silver”.Il veicolo, prodotto in soli 500 esemplari, è ribassato di 30 millimetri e la configurazione delle sospensioni è stata modificata di conseguenza. Ciò si traduce in una risposta dello sterzo significativamente più agile, un rollio ridotto, un feedback immediato e una tenuta di strada più dinamica. L’inconfondibile spoiler sul tetto è verniciato nel colore della vettura e non solo conferisce alla B10 “Dynamic” un tocco estetico nitido, ma ne sottolinea anche il carattere individuale con chiarezza funzionale.

Gli esclusivi adesivi Dynamic conferiscono un tocco di originalità: minimalisti, precisi, sicuri. Altri punti di forza della Leapmotor B10 Dynamic includono un set di cerchi da 19 pollici appositamente sviluppato, tappetini di alta qualità con ricamo Irmscher e cuciture decorative, il logo e una pregiata targhetta in alluminio numerata. Ciò rende ogni veicolo unico.

Leapmotor B10 Dynamic si basa sulla variante completamente elettrica B10 Pro Max, completamente equipaggiata. Il prezzo consigliato dal produttore per questa edizione speciale è di 38.500 euro IVA inclusa; gli ordini sono già aperti. Il veicolo sarà quindi disponibile a breve. I clienti privati ​​hanno la possibilità di beneficiare dei sussidi statali per i veicoli elettrici acquistando o noleggiando la B10 “Dynamic”, a condizione che vengano soddisfatte le esigenze individuali.

La B10 è un SUV compatto di segmento C disponibile sul mercato tedesco dalla fine dello scorso anno. Fedele al suo motto “Semplicemente più auto”, la B10 rappresenta la mobilità elettrica accessibile per le famiglie. Basata sull’avanzata architettura LEAP 3.5, la vettura combina tecnologia all’avanguardia, connettività intelligente e una filosofia di design incentrata sull’utente. La Leapmotor B10 Dynamic amplia ora la famiglia di modelli con un’ulteriore versione per gli automobilisti che desiderano un look più personalizzato e una maggiore sportività. Nel complesso, la B10 è un elemento chiave della strategia di crescita di Leapmotor e ha il potenziale per diventare il modello più venduto del marchio in Germania quest’anno.

“Siamo lieti di poter annunciare il prossimo passo concreto nella nostra collaborazione con Irmscher, dopo il grande successo della nostra ammiraglia i C10”, ha dichiarato Martin Resch, CEO di Leapmotor Germania. “La i C10 ha fatto progredire il marchio in Germania e siamo fiduciosi che la B10 ‘Dynamic’ contribuirà a far progredire ulteriormente la nostra partnership. Abbiamo già alcune idee interessanti per ulteriori progetti congiunti”.

Günther Irmscher, Amministratore Delegato di Irmscher Automobilbau GmbH & Co.KG, ha aggiunto: “La collaborazione con Leapmotor è già una storia di successo per tutte le parti coinvolte. Siamo molto lieti di estenderla ora al B10. Non vediamo l’ora di proseguire la nostra partnership”.

Irmscher è uno studio di design specializzato, tra le altre cose, in modelli speciali su misura, ed è da molti anni un partner rinomato di Opel e di altri marchi Stellantis. Tra le specialità dell’azienda, con sede a Remshalden, nel Baden-Württemberg, rientrano i leggendari modelli ad alte prestazioni. Irmscher è stata fondata nel 1968 e da allora ha personalizzato oltre 550.000 veicoli.