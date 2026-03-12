Al via la nuova stagione dell’adrenalinica Master Maserati Driving Experience

Maserati ha annunciato l’avvio della stagione 2026 del Master Maserati Driving Experience ovvero il programma ufficiale di guida in pista pensato per clienti e appassionati del Costruttore del Tridente, che vogliono apprezzare le emozioni derivanti dalla guida delle sportive del marchio in un contesto sicuro e professionale. Chiunque potrà guidare i modelli più performanti della gamma Maserati su circuiti selezionati, affiancati da istruttori professionisti.

Al centro del Master Maserati Driving Experience ci sono circuiti italiani e internazionali. Si potranno affinare le proprie qualità di guida presso l’Autodromo di Modena, Varano de’ Melegati, e al Piero Taruffi di Vallelunga dove sarà possibile apprezzare i GT2 Stradale Racetrack Experience e GT Pro appena rinnovati. A partire dall’edizione di quest’anno c’è anche la possibilità di recarsi presso due circuiti particolarmente prestigiosi a livello internazionale: l’Hockenheim Ring, in Germania, e il Paul Ricard in Francia. In questo modo il Master Maserati Driving Experience si sposta verso un pubblico sempre più globale con appuntamenti destinati quindi ai clienti delle sub regioni Middle West Europe e Central Europe.

A partire dal 1999 Maserati ha organizzato più di 600 corsi di guida legati al Master, puntando su oltre 9.000 partecipanti totali provenienti da ogni parte del mondo. In questi 26 anni di attività sono state utilizzate le Maserati più sportive disponibili nella gamma del marchio, a cominciare dalla GT2 Stradale utilizzata a partire dalla scorsa edizione. Anche quest’anno le attività prevedono la collaborazione della Scuderia de Adamich, coordinatore dei corsi di guida del Master Maserati fino dalla prima edizione del 1999.

Sono tante le novità che caratterizzano la stagione 2026 del Master Maserati Driving Experience

Rispetto alle edizioni precedenti il Costruttore del Tridente ha annunciato numerose novità, a cominciare da una nuova caratterizzazione del format dei corsi avanzati GT2 Stradale Racetrack Academy e GT Pro che offrono ora un’esperienza più performante e immersiva. In entrambi i casi gli appuntamenti si svolgono presso il tracciato di Vallelunga, puntando su contenuti tecnici di elevato profilo pur mantenendo l’accessibilità anche a quei clienti meno esperti. La GT2 Stradale Racetrack Academy si conferma la massima espressione dei Master Maserati, permettendo di testare a fondo le prestazioni della Maserati GT2 Stradale in un contesto che ricalca quello direttamente proveniente dalle corse.

La protagonista di rilievo dell’Academy è sicuramente la Maserati GT2 Stradale che rappresenta l’evoluzione della sportività, non solo in pista. La vettura è nata come la versione omologata per la strada della Maserati GT2. Nata come la variante omologata per l’utilizzo su strada della Maserati GT2, la versione da pista ha riportato il costruttore modenese al centro delle competizioni per veicoli a ruote coperte incarnando appieno l’anima racing del marchio. Vanta infatti una potenza di 640 cavalli per uno scatto da 0 a 100 km/h da compiere in 2,7 secondi ovvero per una velocità massima che supera i 320 km/h.

In più, quest’anno i Master Maserati accolgono anche la MCXtrema dal momento che i selezionati clienti di questo modello potranno partecipare al programma in occasione della GT2 Stradale Racetrack Academy beneficiando di sessioni di guida riservate. La presenza delle MCXtrema in pista rappresenta un contenuto emozionale di rilievo, accanto alla Sim-Racing Experience che assume un ruolo ancora più importante nel programma. Chi partecipa ai corsi GT Pro e GT2 Stradale Racetrack Academy sarà coinvolto anche in un contest simulato alla guida di una GT2 virtuale.

Nel complesso sono quattro i corsi al centro del Master Maserati Driving Experience 2026, oltre ai programmi destinati ad accompagnatori e aziende private:

