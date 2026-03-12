Citroën ë-C5 Aircross eletta “Auto familiare dell’anno” in Portogallo

Citroën ë-C5 Aircross ha conquistato il titolo di “Auto Familiare dell’Anno” nell’ultima edizione del Seguro Directo Car of the Year / Crystal Steering Wheel Trophy, riconoscimento tra i più importanti del panorama automobilistico portoghese. Si tratta di un nuovo risultato di rilievo per il SUV di famiglia del marchio francese, che continua a raccogliere apprezzamenti anche a livello internazionale. Dopo essere arrivata tra le finaliste del premio Auto dell’Anno in Europa, la ë-C5 Aircross ha ottenuto un’ulteriore conferma delle sue qualità, distinguendosi ancora una volta per le caratteristiche che la rendono una proposta particolarmente interessante nel segmento delle vetture familiari.

Advertisement

Questo riconoscimento testimonia le qualità di riferimento del modello nel segmento dei veicoli familiari, evidenziandone l’elevato livello di comfort, l’ampio spazio interno, la tecnologia avanzata e le soluzioni di mobilità elettrificata pensate per l’uso quotidiano in famiglia. La versione ë-C5 Aircross Max coniuga la rinomata filosofia di comfort di Citroën con una gamma completa di funzioni avanzate di sicurezza, connettività e assistenza alla guida.

La giuria del Trofeo Auto dell’Anno Seguro Directo / Volante di Cristallo, composta da giornalisti specializzati in rappresentanza dei principali media nazionali, ha valutato i modelli candidati in base a criteri quali design, innovazione tecnologica, qualità, efficienza, prestazioni, comfort e idoneità alle esigenze del mercato nazionale, dove l’ampia gamma di motorizzazioni elettrificate della C5 Aircross garantisce una risposta adeguata a tutti i tipi di utilizzo ed esigenza. In una delle categorie più competitive, la Citroën C5 Aircross si è distinta tra gli altri 10 modelli in gara, con il premio assegnato a Hugo Sequeira, Direttore Marketing di Citroën Portogallo.

Advertisement

Con questa vittoria nella categoria “Family Car of the Year”, la Citroën ë-C5 Aircross rafforza la posizione del marchio nello sviluppo di soluzioni di mobilità moderne ed efficienti, incentrate sul benessere a bordo, affermandosi come punto di riferimento per chi cerca un SUV familiare versatile, confortevole e tecnologicamente avanzato.