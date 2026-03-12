Lancia Ypsilon, Jeep Avenger e Fiat Panda tra le auto più scontate a marzo 2026: tagli fino al 38%

Nel panorama delle promozioni auto di marzo 2026, il gruppo Stellantis si mette particolarmente in evidenza con una serie di offerte molto aggressive che coinvolgono modelli elettrici, ibridi e benzina. Tra sconti importanti, formule finanziarie dedicate e prezzi d’attacco particolarmente competitivi, il mese in corso propone una classifica delle cinque auto più scontate che fotografa bene le strategie commerciali dei marchi del gruppo in una fase in cui il prezzo continua a essere un fattore decisivo per orientare la scelta dei clienti.

Ad aprire la lista c’è la Jeep Avenger elettrica, uno dei modelli più rappresentativi della nuova offensiva a batteria di Stellantis. Il B-SUV, che normalmente viene proposto a 42.400 euro, nel corso di marzo 2026 può essere acquistato a 31.400 euro, con un ribasso di 11.000 euro. In termini percentuali si tratta di uno sconto del 26%, un taglio rilevante che rende più accessibile una delle proposte elettriche più note del gruppo.

Subito dopo troviamo due modelli Opel, entrambi accomunati da uno sconto del 27%. Il primo è la Opel Mokka Edition 1.2 Hybrid da 145 CV, proposta a 22.000 euro anziché 30.700 euro. In questo caso, però, l’offerta è legata alla formula di finanziamento Scelta Opel, con un esempio di piano che prevede 6.021 euro di anticipo, 33 rate da 139 euro, TAN fisso al 7,99%, TAEG al 10,31% e una rata finale da 16.125,3 euro. Considerando l’intera operazione, il costo complessivo arriva attorno ai 27.000 euro, interessi inclusi.

Stessa percentuale di sconto per la Opel Grandland Edition Hybrid 145 CV con cambio automatico, che per tutto il mese viene proposta a 26.950 euro invece dei consueti 37.000 euro. Anche in questo caso la promozione passa attraverso il finanziamento, e tenendo conto di anticipo, interessi e rata finale, l’esborso totale si riallinea sostanzialmente al prezzo di listino iniziale. Un aspetto che conferma come, nelle promozioni di marzo 2026, sia fondamentale distinguere tra prezzo promozionale pubblicizzato e costo effettivo dell’operazione.

Salendo ancora nella graduatoria degli sconti, si arriva alla Opel Corsa MY26 Edition 1.2 benzina da 100 CV con cambio manuale, che segna un ribasso del 33%. Il prezzo promozionale è di 13.450 euro, contro un listino ordinario di 20.200 euro. Pur trattandosi di una proposta “salvo oneri finanziari”, la riduzione resta molto forte e contribuisce a rendere la compatta tedesca una delle vetture più convenienti del mese per chi cerca ancora una motorizzazione tradizionale.

Tra le offerte più sorprendenti di marzo 2026 c’è poi la Lancia Ypsilon elettrica, che si conferma una delle protagoniste del momento. La versione BEV della segmento B italiana viene proposta a 21.950 euro invece dei 34.900 euro di listino, con uno sconto del 37%. È uno dei tagli più consistenti dell’intera classifica e rappresenta un segnale chiaro della volontà di spingere con decisione sulla mobilità elettrica anche in una fascia di mercato più compatta e urbana.

A chiudere la lista, ancora una volta al primo posto per convenienza assoluta, c’è la Fiat Panda Pop, che si conferma l’auto più scontata del mese. Il prezzo scende da 15.950 euro a 9.950 euro, con una riduzione del 38%. Anche qui la formula è indicata “salvo oneri finanziari”, ma il dato resta significativo perché fotografa il peso commerciale di una vettura che continua a essere centrale nel mercato italiano.

Marzo 2026 mette quindi in luce una tendenza precisa: in un contesto competitivo e ancora molto sensibile al prezzo, le Case puntano su promozioni forti per sostenere vendite e visibilità, coinvolgendo modelli molto diversi tra loro ma accomunati da un posizionamento commerciale aggressivo.