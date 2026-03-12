Alfa Romeo 33 Stradale vince il premio “Design dell’anno” in Portogallo

Alfa Romeo 33 Stradale ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento internazionale, conquistando il titolo di “Design dell’anno” nell’ambito dei premi Seguro Directo Car of the Year / Crystal Steering Wheel Trophy 2026. Un risultato che conferma ancora una volta il valore di un modello pensato per occupare un posto speciale nel panorama automobilistico contemporaneo.

Advertisement

Alfa Romeo 33 Stradale vince la categoria “Design dell’anno” del prestigioso premio Seguro Directo Car of the Year / Crystal Steering Wheel Trophy

Considerata da molti una vera icona sotto il profilo stilistico e tecnico, Alfa Romeo 33 Stradale si è fatta notare anche in Portogallo, dove è riuscita a imporsi in una delle più rilevanti manifestazioni dedicate al mondo dell’auto. Il premio sottolinea la capacità della vettura di unire eleganza formale, contenuti ingegneristici e forte carica emotiva, elementi che ne definiscono l’identità. In particolare, il modello è stato apprezzato come una realizzazione quasi artigianale, profondamente legata alla tradizione del marchio ma allo stesso tempo proiettata verso una visione moderna e futura dell’automobile.

Alfa Romeo 33 Stradale è stata presentata in Portogallo in esclusiva alla giuria, consentendole di apprezzare da vicino ogni dettaglio di questo pezzo unico, dalle sue proporzioni scultoree al modo esemplare in cui integra forma, funzione e prestazioni. Il modello è stato inoltre esposto in una mostra speciale presso il Museo d’Arte Contemporanea Armando Martins (MACAM) di Lisbona, dove è stato possibile ammirarlo in un contesto artistico che ne ha esaltato la natura di vera e propria opera d’arte su ruote.

Advertisement

Massima espressione della visione Alfa Romeo, la 33 Stradale è un’auto realizzata senza compromessi, che coniuga la tradizione storica del marchio con tecnologie all’avanguardia in una lavorazione artigianale evidente in ogni linea e che si traduce in un perfetto equilibrio tra forma, emozione e prestazioni. Non sorprende quindi che abbia vinto nettamente la preferenza della giuria. L’importanza della 33 Stradale in Portogallo è stata evidenziata anche nel video “A Dream in Red”, una produzione nazionale di Razão Automóvel candidata agli International Motor Film Awards 2025, che ha catturato magistralmente l’essenza emotiva di questa creazione.