Alfa Romeo 33 Stradale sarà esposta al MACAM di Lisbona questo fine settimana

Alfa Romeo 33 Stradale è una vera e propria icona assoluta di design, ingegneria ed emozione automobilistica, proponendosi come una vettura la cui esclusività è limitata a sole 33 unità prodotte, tutte già preordinate da altri clienti. Nominata nella categoria “Design dell’anno” del prestigioso premio nazionale “Auto dell’anno – Trofeo Volante di Cristallo“, la 33 Stradale è partita per il Portogallo per una presentazione esclusiva ai giornalisti.

Il 17 e 18 gennaio al MACAM di Lisbona in esposizione Alfa Romeo 33 Stradale

Per sfruttare al massimo questa opportunità unica, Alfa Romeo Portogallo ha deciso di condividere questa ineguagliabile creazione automobilistica con il popolo portoghese, esponendola in una mostra speciale al MACAM – Museo d’Arte Contemporanea Armando Martins di Lisbona. La mostra sarà aperta al pubblico il 17 e 18 gennaio (questo sabato e domenica), dalle 10:00 alle 19:00. “È un onore portare in Portogallo un’auto che rappresenta l’apice dell’ingegneria e del design italiano “, afferma Artur Fernandes, Direttore del Premium Cluster di Stellantis in Portogallo.

Espressione più pura della visione del marchio italiano, la 33 Stradale è un’auto creata senza compromessi, che coniuga perfettamente la sua tradizione storica con l’innovazione più avanzata. Ogni linea, ogni dettaglio e ogni soluzione tecnica riflettono un raro equilibrio tra forma, emozione e prestazioni, in una sintesi che rende omaggio alla tradizione Alfa Romeo e ne proietta il futuro.

Sviluppata in soli due anni, la 33 Stradale è passata dal foglio bianco alla pista, coniugando tradizione e innovazione. I 33 esemplari prodotti rendono omaggio al modello originale del 1967, considerato da molti una delle auto più belle di sempre, e offrono un’esperienza di guida unica a un gruppo esclusivo di appassionati che hanno creduto in questo progetto fin dall’inizio.

La 33 Stradale è stata progettata per offrire un’esperienza di guida assolutamente unica, coniugando artigianalità italiana, tecnologia all’avanguardia e un’architettura meccanica ispirata al mondo del motorsport .

È disponibile in due varianti di propulsione: una 100% elettrica da oltre 750 CV e un’autonomia stimata di oltre 450 km (WLTP), e una che utilizza un motore termico V6 biturbo da 3,0 litri derivato dall’ingegneria da corsa Alfa Romeo, che offre oltre 620 CV, garantendo un’accelerazione immediata e un sound di risposta inconfondibile, per una velocità massima superiore ai 333 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

La sua struttura monoscocca in fibra di carbonio garantisce elevata rigidità e peso ridotto, supportati anche dai pannelli esterni in alluminio modellati a mano e dai materiali compositi avanzati, per una combinazione di potenza, peso ridotto e aerodinamica attiva.

La 33 Stradale celebra così con rispetto la storia del marchio Alfa Romeo, proiettandola nel futuro e costituendo l’ideale anello di congiunzione tra i motori a combustione interna del passato e l’attuale tendenza elettrica, in una rigorosa e rispettosa reinterpretazione dei tratti stilistici della 33 Stradale del 1967. Un’auto che assume il ruolo di manifesto per Alfa Romeo e anticipa alcuni dettagli del futuro del marchio.

L’Alfa Romeo 33 Stradale può essere visionata al MACAM – Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, situato in Rua da Junqueira, nº 66 – 1300-343 Lisbona, il 17 e 18 gennaio (sabato e domenica), dalle 10:00 alle 19:00.