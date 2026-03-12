La nuova Alfa Romeo Tonale è arrivata in Svizzera

La nuova Alfa Romeo Tonale amplia la propria presenza sul mercato svizzero con l’arrivo nelle concessionarie della gamma completa. Accanto alla versione ibrida plug-in da 270 CV con trazione integrale Q4, il SUV compatto del Biscione viene proposto anche con motorizzazione ibrida 1.5 da 175 CV e trazione anteriore. Nel dettaglio, il listino svizzero parte da 42.990 franchi per la variante mild hybrid, mentre per la plug-in hybrid 1.3 Q4 occorrono almeno 53.990 franchi.

La nuova Alfa Romeo Tonale è ora disponibile in Svizzera nelle versioni ibrida plug-in e ibrida

A rendere più interessante l’offerta c’è anche un vantaggio dedicato ai clienti svizzeri: con l’acquisto di una nuova Tonale è infatti compreso il programma “5 Year Swiss Free Service”. Si tratta di un pacchetto che include gli interventi di manutenzione ordinaria per 5 anni oppure fino a 100.000 chilometri, secondo gli intervalli previsti dalla Casa. Il servizio comprende inoltre la sostituzione dei componenti necessari con ricambi originali, nel pieno rispetto delle specifiche tecniche Alfa Romeo.

Yannick Lagger, Brand Director Alfa Romeo presso Astara: “La nuova Tonale segna un’importante pietra miliare per Alfa Romeo in Svizzera. Con le sue due efficienti varianti ibride, la tecnologia all’avanguardia e una chiara attenzione al ricco DNA Alfa Romeo, offriamo ai nostri clienti un veicolo che coniuga perfettamente emozione, innovazione e fruibilità quotidiana. Siamo lieti che la Tonale sia ora disponibile in tutta la Svizzera e siamo convinti che piacerà a un vasto pubblico”.

Tonale Hybrid è dotata di un motore turbo a quattro cilindri da 1,5 litri e 175 CV a geometria variabile (VGT), sviluppato esclusivamente per Tonale, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. Rappresenta l’ultima evoluzione della tecnologia ibrida a 48 V del marchio.

Il modello top di gamma della gamma è la variante ibrida plug-in Q4 Ibrida con trazione integrale elettrificata e cambio automatico a 6 rapporti. Le prestazioni del motore sono state ulteriormente migliorate rispetto al suo predecessore. Sviluppa 270 CV e rappresenta l’apice in termini di prestazioni ed efficienza tecnologica per la nuova Tonale.

Sono quattro le varianti di allestimento tra cui scegliere: Tonale, Sport Speciale, Veloce e Sport Speciale Launch, con la variante base “Tonale” riservata alla versione ibrida, mentre la versione ibrida plug-in parte dalla linea di allestimento Sport Speciale.

La nuova Alfa Romeo Tonale incarna la filosofia della “bellezza necessaria”: ogni linea e ogni dettaglio hanno uno scopo e plasmano il carattere dell’auto. Traendo ispirazione da modelli iconici come la 33 Stradale, il frontale presenta un nuovo stemma concavo e una moderna interpretazione dello Scudetto, che enfatizzano l’assetto largo e stabile della vettura. Le prese d’aria laterali richiamano la tradizione racing della Giulia GTA. I nuovi cerchi da 19 e 20 pollici sottolineano l’aspetto dinamico, completato dai loghi del marchio in bianco e nero e dalla targhetta nera Tonale sui modelli Veloce e Sport Speciale.

Gli interni sono stati ulteriormente perfezionati con materiali di alta qualità. I ​​nuovi sedili Cannelloni, i rivestimenti in pelle o Alcantara con cuciture a contrasto e i sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati offrono un comfort eccezionale. Un nuovo selettore di marcia e i paddle in alluminio offrono una funzionalità sportiva. Nella Launch Edition Sport Speciale, l’esclusiva illuminazione ambientale nel design del Biscione aggiunge un tocco speciale. Numerose dotazioni di comfort, dal climatizzatore bizona alla ricarica wireless fino al parcheggio semiautomatico, elevano la Tonale a una categoria di veicoli superiore.

Otto nuovi colori, tra cui le finiture metallizzate Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, accentuano in modo straordinario il linguaggio stilistico della Tonale. Completati da classici come il Nero Alfa e il Blu Misano, oltre al tetto a contrasto nero opzionale, Alfa Romeo offre il massimo della personalizzazione e dello stile italiano.

La nuova Alfa Romeo Tonale unisce contenuti tecnologici avanzati e una dinamica di guida pensata per restare fedele al carattere sportivo del marchio. La base tecnica comprende un assetto equilibrato con sospensioni McPherson, impianto frenante Brembo e uno sterzo particolarmente diretto, elementi che contribuiscono a rendere il SUV agile e preciso. A seconda della versione, sono disponibili anche ammortizzatori DSV o FSD, il sistema brake-by-wire e la trazione integrale Q4 per la plug-in hybrid, soluzioni studiate per migliorare stabilità, comfort e controllo.

Sul fronte digitale, Tonale propone una strumentazione da 12,3 pollici e un sistema infotainment Alfa Connect da 10,25 pollici, con connettività wireless per smartphone e aggiornamenti over-the-air. La dotazione comprende inoltre assistenza alla guida di Livello 2, con cruise control adattivo, mantenimento corsia, telecamera a 360 gradi e frenata automatica d’emergenza. A completare il quadro ci sono elementi come audio Harman Kardon, portellone elettrico e specchi retrovisori fotocromatici.