Fiat Pandina in offerta a marzo 2026: con la promo si scende sotto i 10.000 euro di prezzo

Un’auto nuova sotto i 10.000 euro, nel 2026, sembra quasi un’eccezione nel panorama del mercato italiano. Eppure, per tutto il mese di marzo, Fiat propone una promozione che riporta la soglia d’ingresso della Fiat Pandina a un livello difficilmente ignorabile. Il modello, che dal 2025 ha preso il posto della Panda mantenendone impostazione, design e contenuti, continua a rappresentare uno dei riferimenti assoluti del mercato nazionale. E proprio su questa vettura, oggi la più venduta in Italia, la casa torinese ha costruito un’offerta commerciale destinata ad attirare l’attenzione di chi cerca una citycar nuova a prezzo contenuto.

A marzo 2026 una delle promozioni più interessanti è sicuramente quella relativa a Fiat Pandina

La promozione di marzo 2026 prevede un doppio sconto cumulabile che può portare il vantaggio complessivo fino a 6.000 euro. Nel dettaglio, l’iniziativa comprende 4.500 euro di sconto Fiat, accessibili anche senza usato da rottamare, ai quali si aggiungono 1.500 euro di riduzione ulteriore per chi sceglie di acquistare la vettura tramite finanziamento con Stellantis Financial Services. Nell’offerta è compreso anche il servizio antifurto Identicar per 12 mesi, indicato con un valore di 271 euro.

Va però precisato che la campagna non riguarda l’intera disponibilità della gamma, ma è riservata esclusivamente alle vetture in pronta consegna presso le concessionarie Fiat. Si tratta di un elemento importante, perché rende l’offerta particolarmente interessante sul piano economico, ma al tempo stesso ne delimita la portata. In altre parole, chi è interessato non può contare su tempi lunghi o su una configurazione completamente personalizzata: deve orientarsi sui veicoli già disponibili in stock.

Anche le tempistiche sono piuttosto definite. La promozione resta valida fino al 31 marzo 2026, ma con una condizione ulteriore: la vettura dovrà essere immatricolata entro il 27 marzo. Un dettaglio che, di fatto, invita chi sta valutando l’acquisto a non rimandare troppo la decisione, soprattutto considerando che la disponibilità è legata alle unità già presenti nelle reti vendita.

Il caso più significativo riguarda la Fiat Pandina 1.0 Hybrid POP da 65 CV. Il prezzo di listino della vettura è di 15.950 euro, esclusi IPT e contributo PFU. Con il primo sconto Fiat si scende a 11.450 euro, mentre aderendo anche alla formula finanziaria il prezzo finale cala fino a 9.950 euro. È questo il dato che rende la promozione particolarmente rilevante nel contesto attuale: riportare una vettura nuova, ibrida leggera e già ben radicata sul mercato sotto la soglia psicologica dei 10.000 euro.

Naturalmente, come spesso accade in queste offerte, il prezzo più basso è legato alla sottoscrizione di un finanziamento. Nell’esempio proposto, l’acquisto prevede un anticipo di 1.335 euro, seguito da 35 rate mensili da 99 euro e da una maxi-rata finale, corrispondente al valore futuro garantito, pari a 8.432 euro. Il TAN fisso indicato è dell’8,99%, mentre il TAEG arriva al 13,31%.11.919,93 euro. Con questa promozione di marzo 2026, Fiat punta chiaramente a rafforzare ulteriormente la posizione commerciale del modello, proponendo una delle soglie di accesso più basse oggi disponibili nel mercato del nuovo.