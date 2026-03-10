Dodge offre prestazioni elevate in ogni periodo dell’anno con sistemi AWD intelligenti per Charger e Durango

Con l’arrivo dell’inverno, molte auto ad alte prestazioni finiscono ferme in garage, ma per i modelli Dodge Charger e Dodge Durango 2026 il discorso è diverso. Grazie ai sistemi di trazione integrale intelligente AWD, questi veicoli continuano a offrire prestazioni, controllo e piacere di guida anche quando il meteo peggiora. Neve, freddo e condizioni difficili non fermano il carattere sportivo dei due modelli.

Ogni stagione è buona con la trazione integrale (AWD) di serie sulle moderne muscle car Dodge Charger di nuova generazione

“La trazione integrale trasforma i veicoli ad alte prestazioni Dodge da veicoli adatti a tre stagioni a veicoli adatti a tutte le stagioni”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Questi sistemi offrono a Dodge l’opportunità di offrire il carattere Dodge ai clienti in tutto il paese”.Gli ingegneri Stellantis hanno sviluppato e testato le trasmissioni Dodge Charger e Durango per fornire la giusta quantità di coppia a ciascun asse in base alle esigenze del conducente, garantendo una trazione più che sufficiente per affrontare con sicurezza una strada di montagna innevata.

Offrendo la massima trazione tutto l’anno, la trazione integrale è di serie su tutti i modelli Dodge Charger del 2026 : i modelli Scat Pack con motore Sixpack e R/T con motore I-6 biturbo Hurricane da 3,0 litri e il Daytona Scat Pack completamente elettrico . Entrambi i propulsori sono omologati per offrire prestazioni e carattere Dodge robusti. I propulsori possono essere personalizzati in base alle preferenze del conducente tramite le modalità di guida disponibili: Auto, Eco, Sport, Wet/Snow e Custom per i modelli con motore Sixpack e Auto, Eco, Sport, Track, Drag, Wet/Snow e Custom per la Charger Daytona Scat Pack.

Nei modelli Charger con motore SIXPACK, una scatola di rinvio con frizione multidisco a bagno d’olio regola continuamente in millisecondi il livello di coppia che fluisce agli assali anteriore e posteriore. In modalità Sport, il conducente può selezionare la modalità a trazione posteriore (RWD), inviando il 100% della coppia all’asse posteriore, dotato di differenziale autobloccante meccanico di serie.

Grazie ai moduli di trazione elettrica (EDM) anteriori e posteriori, il modulo di controllo del gruppo propulsore della Charger Daytona Scat Pack gestisce costantemente la coppia erogata su ciascun asse. L’EDM posteriore è dotato di un differenziale autobloccante meccanico per migliorare la trazione in situazioni di scarsa aderenza. La modalità Drift/Donut, esclusiva della Charger Daytona Scat Pack, imposta la trasmissione in modalità a trazione posteriore con un intervento variabile del controllo della trazione.

Tutti i modelli Charger offrono la modalità Wet/Snow. Quando inserita, la modalità Wet/Snow equalizza la coppia erogata su ciascun asse per la massima trazione e stabilità, supportata dal controllo della trazione e dal controllo elettronico della stabilità. Per le superfici a bassa aderenza, la modalità Wet/Snow ottimizza la trazione bloccando la ripartizione della coppia su una distribuzione equilibrata 50/50 tra anteriore e posteriore. I programmi di cambio marcia rimangono morbidi e anticipati per limitare l’accumulo di coppia, mentre la riduzione dello sforzo di sterzata migliora il controllo in condizioni scivolose.

La modalità Custom della Dodge Charger consente ai conducenti di configurare la propria auto come desiderano. Dalle caratteristiche di propulsione e dal comportamento dei paddle al volante alle impostazioni di trazione e al peso dello sterzo, quasi ogni aspetto delle prestazioni può essere personalizzato in base alle preferenze individuali.

La ripartizione percentuale della coppia tra gli assali anteriore e posteriore per ciascuna modalità di guida della Charger include la modalità Auto/Eco (40% anteriore/60% posteriore); Wet/Snow (50/50); Sport Mode (30/70) e RWD/Line Lock (0/100).

integrale permanente La trazione integrale permanente della Dodge Durango 2026 è di serie su tutti i modelli con motore HEMI V8, inclusi GT HEMI AWD, Durango SRT Hellcat e Durango SRT Hellcat Jailbreak, e opzionale sulla Durango GT V6. Proprio come la Durango può affrontare un’ampia gamma di attività, dall’uso quotidiano alle prestazioni estreme della SRT Hellcat, lo stesso vale per i suoi sistemi di trasmissione.

I clienti che optano per il Pentastar V-6 con trazione integrale possono usufruire di un sistema di trazione integrale permanente e senza mani che invia il 50% della coppia disponibile a ciascun assale per una maneggevolezza e una trazione bilanciate. La trazione integrale di Dodge Durango equipaggiato con il motore HEMI V-8 da 5,7 litri è dotata di un sistema attivo che varia continuamente la ripartizione della coppia tra gli assali anteriore e posteriore in base alle esigenze di guida.

I modelli Dodge Durango dotati del pacchetto Tow N Go sono dotati di un ripartitore di coppia a due velocità con cambio elettrico che consente al conducente di bloccare le marce ridotte con un rapporto di 2,72, facilitando il trasporto di veicoli di grandi dimensioni con una capacità di traino di 8.700 libbre, la migliore della categoria.

Un differenziale elettronico a slittamento limitato è presente sui modelli Durango GT AWD dotati di Tow N Go ed è di serie sui modelli Durango SRT. La SRT Hellcat Durango con motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri è dotata di un robusto sistema AWD in grado di gestire le esigenze del motore Hellcat e di variare la ripartizione della coppia in base alle modalità di guida: Auto (40% anteriore/60% posteriore); Snow and Tow (50/50); Sport (35/65) e Track (30/70).