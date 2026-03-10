Jeep diventa partner ufficiale di “Nice Boating Tomorrow”

Jeep è partner ufficiale della prima edizione di Nice Boating Tomorrow, il nuovo salone internazionale della nautica sostenibile organizzato da Grand Pavois Organisation. L’evento si terrà a Nizza, sul Porto Vecchio, dal 19 al 22 marzo 2026, e riunirà espositori, professionisti, istituzioni e appassionati per discutere delle sfide della nautica del futuro. Questa nuova collaborazione consolida un rapporto di fiducia avviato nel 2016 con Grand Pavois La Rochelle, con cui la casa americana celebra quest’anno i dieci anni di partnership.

Advertisement

Jeep in Francia è partner ufficiale del nuovo salone internazionale della nautica sostenibile

Per questa edizione inaugurale, Jeep allestirà uno stand esterno di fronte al mare, dove saranno esposti i suoi modelli completamente elettrificati. I visitatori potranno riscoprire la Avenger 100% elettrica, vincitrice del prestigioso premio Auto dell’Anno 2023, e la nuova Compass 100% elettrica, due modelli iconici che rappresentano l’impegno del marchio per la mobilità elettrica in Europa. Jeep metterà inoltre a disposizione navette VIP ufficiali per il salone a bordo della nuova Compass, offrendo un’esperienza di mobilità fluida, silenziosa e a zero emissioni locali per ospiti, espositori e relatori.

La presenza di Jeep è esclusiva: il marchio sarà l’unica casa automobilistica partner del salone, a conferma del suo ruolo unico nel mondo della nautica e della sua capacità di proporre una mobilità responsabile, adatta agli usi specifici dei diportisti e degli amanti delle attività marittime.

Advertisement

L’evento sarà arricchito dal coinvolgimento di Mozart Autos, concessionario ufficiale Jeep di Nizza, che supporterà la presentazione dei nuovi modelli. Il suo team sarà a disposizione sia per coinvolgere gli operatori del settore che per il grande pubblico, e per presentare le ultime innovazioni del marchio in un ambiente esclusivo.

Con la sua partecipazione a Nice Boating Tomorrow, Jeep ribadisce il suo forte impegno nel settore della nautica, un settore con cui il marchio condivide valori di avventura, libertà e rispetto per l’ambiente. Questo slancio proseguirà a settembre 2026 al Grand Pavois La Rochelle, un evento imperdibile a cui Jeep® sarà nuovamente presente.

Advertisement

Tarik Yaou, Direttore di Jeep Francia: “La nautica fa parte del DNA di Jeep, poiché riunisce un pubblico appassionato di avventura, libertà e vita all’aria aperta. I nostri clienti hanno spesso esigenze di traino significative e la nostra gamma elettrificata ora soddisfa queste aspettative, offrendo al contempo una mobilità più pulita e silenziosa, perfettamente adatta agli ambienti marini. Questa nuova partnership con Nice Boating Tomorrow è la naturale prosecuzione della nostra decennale collaborazione con il Grand Pavois. Siamo orgogliosi di sostenere un evento incentrato sull’innovazione e sulla transizione ecologica del settore”.